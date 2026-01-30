ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، جامع مسجد سرینگر کے منبر سے کشمیری شال فروشوں پر حملوں کی مذمت
میرواعظ عمر فاروق نے شمالی ہند میں کشمیریوں خاص کر شال فروشوں پر حملوں اور مساجد کی پروفائلنگ کو پریشان کن قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 30, 2026 at 5:37 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے اتراکھنڈ، ہماچل اور ہریانہ سمیت شمالی ہند کی مختلف ریاستوں میں کشمیریوں خاص کر طلبہ اور شال فروشوں پر ہو رہے حملوں اور وادی کشمیر میں مساجد کی پروفائلنگ پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس طرز عمل کو ’’نہایت ہی تشویشناک‘‘ قرار دے کر ’’ایسے واقعات پر روکتھام‘‘ لگانے کی ضرورت و اہمیت پر پر زور دیا۔
جامع مسجد سرینگر میں نماز جمعہ سے قبل بھاری اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے اتراکھنڈ میں 18 سالہ تابش نامی ایک نوجوان کشمیری شال فروش اور اس کے بھائی دانش پر لوہے کی سلاخوں کا استعمال کرکے اس ’’وحشیانہ حملے‘‘ پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا۔
میرواعظ نے کہا کہ ’’یہ واقعہ جموں و کشمیر سے باہر عام کشمیریوں کو درپیش فرقہ وارانہ پروفائلنگ اور دشمنی کے پریشان کن انداز کی عکاسی کرتا ہے۔ حال ہی میں ہریانہ، ہماچل پردیش اور ملک کے دیگر حصوں سے کشمیری تاجروں، مزدوروں اور طلباء پر ہراساں کرنے اور حملوں کے اسی طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔‘‘
مولوی عمر فاروق نے مزید کہا کہ ’’ہزاروں کشمیری، سردیوں کے ایام میں ایمانداری سے روزی کمانے کے لیے مختلف ریاستوں کا سفر کرتے ہیں اور ایسے کمزور لوگوں کو نشانہ بنانا فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’اس طرح کے واقعات کے بعد کشمیری طلباء، تاجروں، پیشہ ور افراد اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اور کام کرنے والے دیگر افراد کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے جس سے ان میں اور ان کے خاندانوں میں بے چینی اور خوف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔‘‘ میرواعظ نے حکام پر زور دیا کہ وہ ’’اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور کشمیریوں کے باہر کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔‘‘
وادی کشمیر میں مساجد، ان کی انتظامی کمیٹیوں، ائمہ و خطباء اور دیگر عبادت گاہوں سے وابستہ افراد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پولیس کی ’’پروفائلنگ‘‘ مشق کے بارے میں میرواعظ نے کہا کہ ’’یہ ایک انتہائی پریشان کن معاملہ ہے اور متحدہ مجلس علمائے (ایم ایم یو) کے تمام اراکین نے اپنی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے اسے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔‘‘
میرواعظ نے آگاہ کیا کہ ’’پنڈت بھوشن بزاز کے انتقال کے موقع پر اپنے حالیہ دورئہ دہلی کے دوران انہوں نے معروف مسلم قائدین اور علماء، جن میں خصوصیت سے جمعیت علمائے ہند کے مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی شامل ہیں، سے ملاقات کی اور انہیں کشمیر کی تازہ ترین ملی اور سماجی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرواعظ کے مطابق ’’انہوں نے بھی اس معاملے اور اس کے ممکنہ اثرات پر سخت ناپسندیدگی اور گہری تشویش کا اظہار کیا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’ایم ایم یو، جلد ہی اپنے رکن اداروں اور سینئر مذہبی قیادت کا ایک اجلاس طلب کرے گا، تاکہ اس معاملے پر غور و خوض کیا جا سکے اور اگر یہ مشق بند نہ کی گئی تو اجتماعی لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
’کشمیری شال فروش سے شناخت پوچھی، پھر لوہے کی سلاخوں سے کیا وار‘