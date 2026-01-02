ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میرواعظ کشمیر دوسرے جمعہ بھی خانہ نظر بند، جاری کیا ویڈیو پیغام
میرواعظ کشمیر نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ نظربندی کے باوجود لوگوں کے حقوق اور احساسات کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔
Published : January 2, 2026 at 6:49 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو حکام نے مسلسل دوسرے جمعہ بھی گھر پر نظر بند رکھا اور انہیں اپنے گھر واقع نگین، سرینگر سے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی جس کے سبب میرواعظ آج لگاتار دوسرے جمعہ بھی خطبہ ادا نہ کر سکے۔ میرواعظ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ’’اظہار رائے کو دبانے‘‘ کا الزام عائد کیا۔
انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا: ’’آج میں سال2026 کے پہلے جمعتہ المبارک کے دن آپ کے درمیان جامع مسجد میں موجود نہیں ہوں جیسا کہ میرواعظ کو ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کے برعکس سوشل میڈیا کے ذریعے مخاطب ہوں کیونکہ مجھے ایک بار پھر اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔‘‘
میرواعظ نے دعویٰ کیا کہ بحیثیت میرواعظ ان کا کردار اقتدار کی سیاست نہیں بلکہ امن اور مفاہمت کی آواز ہے۔ ماضی میں انہوں نے برصغیر کی قیادت سے مذاکرات کی کوششیں کیں اور آج بھی وہ بات چیت کے ذریعے امن کے حامی ہیں۔
سال گزشتہ کے حوالہ سے انہوں نے پہلگام سانحہ، بھارت - پاکستان کشیدگی، دہلی دھماکہ اور گھروں کی مسماری جیسے واقعات کا بھی تذکرہ کیا جن سے ’’عوام میں خوف مزید بڑھ گیا۔ اور خطے میں تنازع اور بے اعتمادی برقرار ہے۔‘‘ میرواعظ کے مطابق ’’مقامی قیادت اور میڈیا پر اظہار رائے اور نقل و حرکت کی پابندیاں مزید سخت ہوئیں۔‘‘
انہوں نے کہا کہ جمعتہ المبارک کے خطبات، عوامی پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا شناخت پر بھی دباؤ رہا، جبکہ نظربندی کا سلسلہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا ہے، جس سے عوام میں گھٹن اور بے بسی پائی جا رہی ہے۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے سینئر سیاسی اور مذہبی رہنما میرواعظ کشمیر ڈاکٹر عمر فاروق نے گزشتہ ہفتے سماجی رابطہ گاہ اییس پر اپنے تصدیق شدہ پروفائل سے علیحدگی پسند تنظیم، کل جماعتی حریت کانفرنس یا اے پی ایچ سی کے ’’چیئرمین‘‘ کی شناخت ہٹا دی ہے۔ اس اہم تبدیلی پر میرواعظ نے کہا تھا کہ ان پر اس کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ کس نے ان پر دباؤ ڈالا۔ اُسی روز میرواعظ کو خانہ نظر بند رکھا اور جمعہ کی ادائیگی سے روکا گیا تھا جبکہ آج دوسرے جمعہ بھی میرواعظ کو جامع مسجد میں نماز جمعہ اور خطبہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی۔
میرواعظ کے ویڈیو پیغام کا مکمل متن:
’’میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری، میرے عوام کے ساتھ وابستگی اور کمٹمنٹ ناقابل تبدیل یعنی نان نگیوشی ایبل ہے۔ یہ اٹوٹ وابستگی میرے ایمان اور ایک ذمہ دار رہنما ہونے کے یقین سے جڑی ہے۔ جب سترہ برس کی عمر میں، اپنے والد کی شہادت کے المناک سانحہ کے بعد مجھے میرواعظ کے منصب پر فائز کیا گیا تاکہ اپنے پیارے نبی ﷺ کی عظیم وراثت اور اس منصب کی ذمہ داریوں کو اپنے اسلاف کے طریقے پر آگے بڑھا سکوں۔ تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے لوگوں کے حقوق اور احساسات کی نمائندگی کروں، اچھے اور برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا علاقہ سے وابستگی رکھتے ہوں، خواہ وہ جیلوں میں قید ہمارے نوجوانوں یا رہنماؤں کی حالت زار کو سامنے لانے کا مسئلہ ہو یا کشمیری پنڈتوں کے اپنے وطن واپسی کے حق کی بات کرنا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کوششوں میں کامیاب نہیں رہا تاہم میری نیت اور کوشش ہمیشہ مخلصانہ رہی ہے۔
میرے لیے میرواعظ ہونے کا مطلب اقتدار کی سیاست نہیں بلکہ اپنے لوگوں اور اِس خطے کے لیے امن، بھائی چارے اور مفاہمت کی آواز بننا ہے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی، وزیر اعظم منموہن سنگھ اور شری ایل کے ایڈوانی سمیت برصغیر کی مختلف قیادت کے ساتھ ،خلوص کے ساتھ بات چیت کی کوششیں کی ۔ میرا راستہ آج بھی یہی ہے۔کیا جموں وکشمیر میں حقیقی اور دیرپا امن ممکن ہے؟ میرا ماننا ہے کہ بالکل ممکن ہے، کشمیری فطری طور پر پُرامیدقوم رہی ہے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بات چیت کا عمل کامیاب رہا ہے اور ہماری امید آج بھی زندہ ہے۔ جب بے لوث جذبے سے انسانیت اور جمہوریت کے دائرے میں جیسا کہ واجپائی جی نے کہا تھا کہ’’ بات چیت کی جائے تو امن کو بہترین موقعہ ملتا ہے‘‘ اور امن کے دروازے کھل سکتے ہیں۔
آج میں سال2026 کے پہلے جمعتہ المبارک کے دن آپ کے درمیان جامع مسجد میں موجود نہیں ہوں جیسا کہ میرواعظ کو ہونا چاہیے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے مخاطب ہوں کیونکہ مجھے ایک بار پھر اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔اب جبکہ سال 2026 کا آغاز ہو چکا ہے2025 کی دردناک یادیں ہمارے ساتھ ہیں۔
گزشتہ سال غم، خوف اور غیریقینیت سے بھرا رہا۔ پہلگام دردناک سانحہ ہم سب کیلئے ایک گہرا صدمہ تھا ۔ پورے کشمیر نے اس کی کھل کر مذمت کی مگر اس کے بعد لوگوں میں شدید خوف اور بے چینی پھیل گئی کیونکہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور بہت سےگھر گرائے گئے۔اس کے فوراً بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اور جنگ نے ایک بار پھر یہ دکھا دیا کہ اس خطے میں امن کتنا کمزورہے۔2019 میں یکطرفہ فیصلے کیے جانے کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ کشمیر کا تنازعہ آج بھی پورے خطے کو ایک غیر یقینی حالت میں رکھے ہوا ہے جو کسی بھی وقت کسی بڑے بحران میں بدل سکتاہے۔اسی
سال کے آخر میں نئی دہلی میں ہونے والا بڑا دھماکہ اور قیمتی جانوں کا ضیاع ایک اور بڑا سانحہ تھا۔ان تمام واقعات کے باوجود کشمیریوں کیلئے حالت اور بھی مشکل کردیئے ۔ وہ شک اور شبہات کے دائرے میں آگئے اور کئی ہندوستان کے کئی علاقاوں میں ان پر حملے ہوئے۔دہلی اور کشمیر کے درمیان اعتماد کی کمی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے۔زبردستی کی خاموشی کو لوگوں کی رضامندی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ زخم آج بھی ہرے ہیں، مسائل جوں کے توں ہیں اور یونین ٹیریٹری کی منتخب حکومت خود کو بے اختیار بتا رہی ہے۔ریاست کا درجہ ختم ہونے، آئینی ضمانتیں واپس لیے جانے ، قوانین میں تبدیلی اور ڈیموگریفک چینج کا خوف لوگوں میں اپنی شناخت کھو نے کا ڈر پیدا کردیا ہے۔
سال 2025 میں عوامی ایکشن کمیٹی جوامن، بات چیت اور مسئلہ کشمیر کے پر امن حل کی وکالت کرتی تھی یو اے پی اے کے پابندی عائد کر دی گئی اور اتحاد المسلمین بھی جو حریت کانفرنس کا حصہ تھی۔ اظہار رائے کی آزاد ختم کر دی گئی۔ ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں ریاست سے اختلاف رکھنا جرم بنا دیا گیا ہو اور اسے ’’ملک دشمنی‘‘ قرار دے کرسزا کا حقدار گردانا جاتا ہو۔ہمارے لیے اب کوئی عوامی پلیٹ فارم باقی نہیں رہا۔ زیادہ تر لوکل میڈیا ہمارا نقطہ نظر دینے سے گریز کررہا ہے۔ مجھے پریس کانفرنس دینے کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں خود سرکاری اجازت کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتا اور لوگ بھی بغیر اجازت مجھ سے نہیں مل سکتے۔ جامع مسجد، جو کشمیر کا روحانی مرکز ہے، کے منبر تک میری رسائی بھی محدود کر دی گئی ہے۔ چنانچہ پچھلے جمعہ بھی مجھے نظر بند رکھا گیا اور اس جمعہ میں، میں پھر سے نظر بند ہوں۔حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال مجھے چودہ جمعہ نظر بند رکھا گیا۔ غیر قانونی نظر بندیاں اب میری زندگی کا ایک معمول بن چکی ہیں۔ یہ سب کچھ نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے گھٹن کا باعث بن چکا ہے جو خود کو بے آواز اور بے بس محسوس کر رہی ہے۔اسی پس منظر میں جب مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ میں اپنے سوشل میڈیا پروفائل میں تبدیلی کروں — کیونکہ حریت کے تمام اکائیوں پر یو اے پی اے کے تحت پابندی ہے اور اس حوالے سے کسی بھی شناخت کو ظاہر کرنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے — تو میرے پاس پلیٹ فارم کو بین سے بچانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جس کے ذریعے میں عوام سے کمیونکیٹ کر سکوں، ورنہ مکمل خاموشی مسلط ہو جاتی۔جب حریت کی ساری اکائیاں بین کردی گئیں ہو، دفاتر سیل ہوں اور رہنما یا تو جیلوں میں ہوں یا پھرمسلسل نگرانی میں، تو پھر سوشل میڈیا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کسی حد تک ہماری آواز لوگوں اور دنیا تک پہنچ سکتی ہے جیسا کہ میں آج آپ سے مجبوراً مخاطب ہوں۔
