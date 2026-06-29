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میرواعظ کشمیر خانہ نظر بند، شیعہ سنی اتحادی مجلس میں شرکت نہ کر سکے
مولوی عمرفاروق کے مطابق شیعہ سنی اتحاد اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلیے انہیں اجتماع میں جانے سے روکا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 29, 2026 at 3:07 PM IST
سرینگر: علیحدگی پسند رہنما اور جامع مسجد سرینگر کے خطیب و معروف مذہبی پیشوا میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق کا کہنا ہے کہ انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جس کے باعث وہ سرینگر کے بمنہ علاقے میں واقع ایک امام بارگاہ میں منعقد ہونے والے محرم کے سلسلے میں ایک اجتماع میں شرکت نہ کر سکے۔
میرواعظ نے کہا کہ یہ تقریب شیعہ سنی اتحاد اور حضرت امام حسینؓ اور شہدائے کربلا سے متعلق مشترکہ عقیدت کے اظہار کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں شیعہ عالم آغا سید ہادی نے اس تقریب میں شرکت اور حضرت امام حسینؓ اور شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔
میرواعظ کشمیر نے کہا: "کشمیر ہمیشہ باہمی احترام و رواداری، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کی روشن مثال رہا ہے۔ اہلِ بیت رضوان اللہ علیھم اجمعین سے محبت اور حضور اکرم ﷺ کے صحابۂ کرامؓ کا احترام ہمارے ایمان اور مشترکہ روحانی ورثے کا اہم حصہ ہے۔"
جاری کیے گئے بیان میں میرواعظ نے کہا کہ "ایسے وقت میں جب معاشرہ مختلف چیلنجز سے دوچار ہے، اتحاد، برداشت، باہمی احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ "کسی بھی تفرقہ پیدا کرنے والی قوت کو کشمیر کے عوام کے درمیان صدیوں پرانی مذہبی ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے رشتوں کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔"
میرواعظ کشمیر نے معاشرے کے تمام طبقات سے اپیل کی کہ وہ وقار، صبر اور باہمی احترام کو برقرار رکھیں، اور سچائی، ہمدردی، انصاف اور اتحاد پر ثابت قدم رہ کر کربلا کے دائمی پیغام کو زندہ رکھیں۔
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