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'لوگوں کی آواز بلند کرنے کی سزا دی جا رہی ہے': میرواعظ کشمیر
میراعظ مولوی محمد عمر فاروق نے جمعہ کو پھر سے انہیں خانہ نظر بند رکھنے کی اطلاع سماجی رابطہ گاہ ایکس پر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 4, 2026 at 3:43 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے ایک بار پھر جمعہ کے روز انہیں خانہ نظر بند رکھنے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا: "جامع مسجد کے منبر کو خاموش کرنے اور مجھے لوگوں کے تحفظات کی آواز بلند کرنے اور ان کے حقوق کے دفاع اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے کی سزا دینے کی پالیسی بلا روک ٹوک جاری ہے۔ مجھے آج جمعہ کے دن دوبارہ گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔"
میرواعظ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ "جب میں جامع مسجد سرینگر میں ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے سلسلے میں ایک تقریب 'مجلس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم' کی صدارت کرنے والا تھا۔ تو مجھے گھر سے جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے سے روگا گیا۔"
The policy to silence the pulpit of Jama Masjid and punish me from voicing people’s concerns and standing up in defence of their rights and for justice, continues unabated. I am again put under house arrest today on a Friday, when I was also to preside over a function… pic.twitter.com/lOljEKbznn— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) September 4, 2026
انہوں نے کہا کہ آج کی خاص تقریب میں سرکردہ علماء کرام کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دو خصوصی علمی کامیابیوں کی بھی نشاندہی کی جانی تھی، جس میں گلزار احمد پرے کے کشمیری ترجمہ قرآن پاک کا اجراء اور مکمل صحیح البخاری حفظ کرنے پر نوجوان اسکالر مفتی شوکت احمد قاسمی کو مبارکباد پیش کرنا بھی مقصود تھا۔"
اپنے بیان میں میرواعظ نے کہا: "مجھ پر پابندیاں، خاص طور پر جمعہ کے دن جامع مسجد میں مومنین سے خطاب کرنے اور میر واعظ کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرنے سے اگرچہ ذاتی طور پر بہت تکلیف دہ ہے لیکن یہ تکلیف مجھے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے نہیں روکے گی۔
"دریں اثناء محمد یاسین ملک کا بیان حلفی میڈیا میں سامنے آیا ہے، خاص طور پر ان کا اب مقدمہ نہ لڑنے اور انتہائی جرمانے کا مطالبہ کرنے کا فیصلہ، انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ اس کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ مناسب عمل، انصاف پسندی اور انسانی نقطہ نظر کی ضرورت کو تقویت دیتا ہے۔"
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