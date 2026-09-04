ETV Bharat / jammu-and-kashmir

'لوگوں کی آواز بلند کرنے کی سزا دی جا رہی ہے': میرواعظ کشمیر

میراعظ مولوی محمد عمر فاروق نے جمعہ کو پھر سے انہیں خانہ نظر بند رکھنے کی اطلاع سماجی رابطہ گاہ ایکس پر دی۔

ا
میرواعظ کشمیر کی رہائش گاہ کے باہر پولیس پہرہ (Xhandle: @MirwaizKashmir)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 4, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر( پرویز الدین) : میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے ایک بار پھر جمعہ کے روز انہیں خانہ نظر بند رکھنے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا: "جامع مسجد کے منبر کو خاموش کرنے اور مجھے لوگوں کے تحفظات کی آواز بلند کرنے اور ان کے حقوق کے دفاع اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے کی سزا دینے کی پالیسی بلا روک ٹوک جاری ہے۔ مجھے آج جمعہ کے دن دوبارہ گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔"

میرواعظ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ "جب میں جامع مسجد سرینگر میں ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے سلسلے میں ایک تقریب 'مجلس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم' کی صدارت کرنے والا تھا۔ تو مجھے گھر سے جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے سے روگا گیا۔"

انہوں نے کہا کہ آج کی خاص تقریب میں سرکردہ علماء کرام کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دو خصوصی علمی کامیابیوں کی بھی نشاندہی کی جانی تھی، جس میں گلزار احمد پرے کے کشمیری ترجمہ قرآن پاک کا اجراء اور مکمل صحیح البخاری حفظ کرنے پر نوجوان اسکالر مفتی شوکت احمد قاسمی کو مبارکباد پیش کرنا بھی مقصود تھا۔"

اپنے بیان میں میرواعظ نے کہا: "مجھ پر پابندیاں، خاص طور پر جمعہ کے دن جامع مسجد میں مومنین سے خطاب کرنے اور میر واعظ کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرنے سے اگرچہ ذاتی طور پر بہت تکلیف دہ ہے لیکن یہ تکلیف مجھے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے نہیں روکے گی۔

"دریں اثناء محمد یاسین ملک کا بیان حلفی میڈیا میں سامنے آیا ہے، خاص طور پر ان کا اب مقدمہ نہ لڑنے اور انتہائی جرمانے کا مطالبہ کرنے کا فیصلہ، انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ اس کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ مناسب عمل، انصاف پسندی اور انسانی نقطہ نظر کی ضرورت کو تقویت دیتا ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر کے لوگوں کا اعتماد جیتنے میں ناکام: میرواعظ

TAGGED:

KASHMIR NEWS
JAMIA MASJID SRINAGAR
MIRWAIZ MOLVI UMAR FAROOQ
MIRWAIZ HOUSE ARREST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.