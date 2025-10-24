ETV Bharat / jammu-and-kashmir

میرواعظ کشمیر نے دس برس بعد چرارِ شریف میں کیا تبلیغ، صوفیانہ اقدار سے وابستگی پر دیا زور

میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کا خانقاہ فیض پناہ چرار شریف میں آمد پر والہانہ استقبال کیا گیا۔

ای ٹی وی بھارت
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق چرار شریف میں خطاب کے دوران (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 24, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
سرینگر (پرویز الدین) : دس برس کے طویل عرصہ بعد میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخی خانقاہِ فیض پناہ چرارِ شریف میں وعظ و تبلیغ کا اپنا منصبی فریضہ انجام دیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں کشمیر کے عظیم صوفی بزرگ شیخ العالم حضرت شیخ نورالدین نورانی آرام فرما ہیں۔

میرواعظ کشمیر نے دس برس بعد چرارِ شریف میں کیا تبلیغ (ای ٹی وی بھارت)

عقیدت مندوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب میں میرواعظ کشمیر نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے جب کسی خطے میں ایسے اہلِ بصیرت اور روشن ضمیر لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اپنی قوم کو روحانی اور اخلاقی طور پر تربیت کرکے اسے بہتر بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’کشمیر واقعی خوش نصیب ہے کہ ایسے اولیاء کرام اور بزرگانِ دین اس کی خاک سے اٹھے اور دلوں کو روشن کرکے حق و صداقت کی طرف رہنمائی کی۔‘‘

ای ٹی وی بھارت
میرواعظ کشمیر کا چرار شریف میں کیا گیا والہانہ استقبال (ای ٹی وی بھارت)

موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا: ’’آج جب انسانیت انتشار، بے سمتی اور تصادم میں گھری ہوئی ہے تو یہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی جڑوں اور ان بنیادی اقدار سے دوبارہ جڑیں جن پر ہمارے بزرگوں نے زور دیا تھا یعنی سادگی، مساوات، رحم دلی اور عدمِ تشدد۔‘‘

انہوں نے نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان روایات سے دوبارہ وابستہ ہوں کیونکہ یہ محض ماضی کی یادگار نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کی سمت دینے اور اخلاقی رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت اور غلبہ کو برتری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے صوفیائے کرام کا راستہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل قوت سچائی، انکساری اور انسانیت کی خدمت میں پنہاں ہے۔

میرواعظ نے خطبہ جمعہ میں خطاب کے دوران اس بات پر زور دیا کہ ادارئہ ”میرواعظ“ ہمیشہ ان اصولوں پر قائم رہا ہے یعنی مکالمے کو تصادم پر، رحم کو جبر پر، اور تفہیم کو مخالفت پر ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں دکھ، ناانصافی اور ظلم کے مناظر اس بات کا ثبوت ہیں کہ طاقت اور دباو سے امن نہیں آتا۔

میرواعظ کشمیر کا چرار شریف میں کیا گیا والہانہ استقبال
میرواعظ کشمیر کا چرار شریف میں کیا گیا والہانہ استقبال (ای ٹی وی بھارت)

انہوں نے واضح کیا کہ حقیقی اور پائیدار امن صرف انصاف، باہمی احترام، اور مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ عالمی اور علاقائی قیادت سے اپیل کرتے ہوئے میرواعظ نے دعا کی کہ جنوبی ایشیا کی قیادت کو اللہ تعالیٰ وہ بصیرت اور دانائی عطا کرے جس کے ذریعے وہ مکالمے، انصاف اور ہمدردی کے ذریعے خطے میں دیرپا امن قائم کر سکیں جیسا کہ ہمارے عظیم صوفیاءکرام نے ہمیشہ تعلیم دی ہے۔

میرواعظ نے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک عظیم نعمت اور سعادت ہے کہ وہ ایک بار پھر اس مقدس سرزمین پر آئے ہیں یعنی اُس عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ کی سرزمین پر جن کی بصیرت اور دانائی نے گزشتہ پانچ صدیوں سے کشمیری عوام کے دلوں اور ذہنوں کو تشکیل دیا ہے اور جو آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ رہیں گے۔

اس موقع پر عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جس نے میرواعظ کے پُراثر خطاب کو توجہ سے سنا جبکہ میرواعظ کشمیر کا جم غفیر نے والہانہ استقبال کیا۔

ا
لوگوں کا جم غفیر (ای ٹی وی بھارت)

ETV Bharat Logo

