میرواعظ کشمیر نے دس برس بعد چرارِ شریف میں کیا تبلیغ، صوفیانہ اقدار سے وابستگی پر دیا زور
میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کا خانقاہ فیض پناہ چرار شریف میں آمد پر والہانہ استقبال کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 24, 2025 at 8:43 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : دس برس کے طویل عرصہ بعد میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخی خانقاہِ فیض پناہ چرارِ شریف میں وعظ و تبلیغ کا اپنا منصبی فریضہ انجام دیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں کشمیر کے عظیم صوفی بزرگ شیخ العالم حضرت شیخ نورالدین نورانی آرام فرما ہیں۔
عقیدت مندوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب میں میرواعظ کشمیر نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے جب کسی خطے میں ایسے اہلِ بصیرت اور روشن ضمیر لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اپنی قوم کو روحانی اور اخلاقی طور پر تربیت کرکے اسے بہتر بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’کشمیر واقعی خوش نصیب ہے کہ ایسے اولیاء کرام اور بزرگانِ دین اس کی خاک سے اٹھے اور دلوں کو روشن کرکے حق و صداقت کی طرف رہنمائی کی۔‘‘
موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا: ’’آج جب انسانیت انتشار، بے سمتی اور تصادم میں گھری ہوئی ہے تو یہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی جڑوں اور ان بنیادی اقدار سے دوبارہ جڑیں جن پر ہمارے بزرگوں نے زور دیا تھا یعنی سادگی، مساوات، رحم دلی اور عدمِ تشدد۔‘‘
انہوں نے نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان روایات سے دوبارہ وابستہ ہوں کیونکہ یہ محض ماضی کی یادگار نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کی سمت دینے اور اخلاقی رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت اور غلبہ کو برتری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے صوفیائے کرام کا راستہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل قوت سچائی، انکساری اور انسانیت کی خدمت میں پنہاں ہے۔
میرواعظ نے خطبہ جمعہ میں خطاب کے دوران اس بات پر زور دیا کہ ادارئہ ”میرواعظ“ ہمیشہ ان اصولوں پر قائم رہا ہے یعنی مکالمے کو تصادم پر، رحم کو جبر پر، اور تفہیم کو مخالفت پر ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں دکھ، ناانصافی اور ظلم کے مناظر اس بات کا ثبوت ہیں کہ طاقت اور دباو سے امن نہیں آتا۔
انہوں نے واضح کیا کہ حقیقی اور پائیدار امن صرف انصاف، باہمی احترام، اور مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ عالمی اور علاقائی قیادت سے اپیل کرتے ہوئے میرواعظ نے دعا کی کہ جنوبی ایشیا کی قیادت کو اللہ تعالیٰ وہ بصیرت اور دانائی عطا کرے جس کے ذریعے وہ مکالمے، انصاف اور ہمدردی کے ذریعے خطے میں دیرپا امن قائم کر سکیں جیسا کہ ہمارے عظیم صوفیاءکرام نے ہمیشہ تعلیم دی ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک عظیم نعمت اور سعادت ہے کہ وہ ایک بار پھر اس مقدس سرزمین پر آئے ہیں یعنی اُس عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ کی سرزمین پر جن کی بصیرت اور دانائی نے گزشتہ پانچ صدیوں سے کشمیری عوام کے دلوں اور ذہنوں کو تشکیل دیا ہے اور جو آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ رہیں گے۔
اس موقع پر عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جس نے میرواعظ کے پُراثر خطاب کو توجہ سے سنا جبکہ میرواعظ کشمیر کا جم غفیر نے والہانہ استقبال کیا۔
