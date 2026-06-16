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میرواعظ کشمیر کا  ہجری سال نو کی آمد پر باہمی احترام، انسانی اقدار کو فروغ دینے پر زور

میرواعظ مولوی عمر فاروق نے دعا کی کہ آنے والا نیا سال دنیا امن و استحکام، عالمی تنازعات کے منصفانہ حل کا سبب بنے۔

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میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق (فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 16, 2026 at 4:54 PM IST

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سرینگر: میرواعظِ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے نئے اسلامی سال 1448 ہجری کی آمد پر عالم اسلام اور دنیا بھر کے انسانوں کو دلی مبارکباد پیش کیا اور اللہ تعالیٰ سے امن، رحمت، انصاف اور باہمی مفاہمت کے فروغ کی دعا کی ہے۔
سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں میرواعظ نے کہا : "نئے اسلامی سال 1448 ہجری کے آغاز پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو امن، رحمت اور باہمی مفاہمت سے نوازے۔ نبی کریم ﷺ کی ہجرتِ مبارکہ، جو اسلامی تقویم کے آغاز کی بنیاد ہے، ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایمان، صبر اور امید کے ساتھ بڑے سے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آج جب دنیا مختلف تنازعات، کشیدگیوں اور تقسیم کی شکار ہے، ہمیں انصاف، ہمدردی، مکالمے اور باہمی احترام جیسی اعلیٰ انسانی اقدار کو اپنانے اور فروغ دینے کے عزم کی تجدید کرنی چاہیے۔

"اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نیا سال دنیا کے مصیبت زدہ خطوں میں امن و استحکام، عالمی تنازعات کے منصفانہ حل، امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی اور پوری انسانیت کے لیے خیر، برکت اور فلاح کا سبب بنے۔ آمین"

میرواعظ نے اس موقع پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو انسانیت کے لیے امن، امید اور خیر و برکت کا سال بنائے اور دنیا بھر میں نفرت، تشدد اور ناانصافی کے خاتمے کا ذریعہ فرمائے۔

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