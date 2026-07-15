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لائن آف کنٹرول کے اُس پار جانی نقصان پر میرواعظ کشمیر کا ظہار غم
میراعظ کشمیر نے پاکستانی حکومت سے باہمی مفاہمت جبکہ احتجاجیوں سے تحمل اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 15, 2026 at 3:05 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں لائن آف کنٹرول کے اُس پار، بالخصوص راولاکوٹ اور پونچھ میں جاری کشیدگی کے دوران شہریوں اور پولیس اہلکاروں کی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔
اپنی پوسٹ میں میرواعظ نے مزید کہا کہ "لائن آف کنٹرول کے اُس پار بالخصوص راولاکوٹ اور پونچھ میں جاری کشیدگی کے دوران شہریوں اور پولیس اہلکاروں کی جانوں کے ضیاع کی اطلاعات پر مجھے انتہائی دکھ اور صدمہ پہنچا ہے۔ میری دلی ہمدردیاں اور دعائیں تمام سوگوار خاندانوں اور اس المناک صورتحال سے متاثرہ افراد کے ساتھ ہیں
Deeply saddened and pained by reports of loss of life of civilians and police personnel in the continuing unrest on the other side of LOC especially in Rawalakot and Poonch. My thoughts and prayers are with the bereaved families and all those affected by these tragic events.— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) July 15, 2026
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"مجھے پاکستان میں مقیم بڑی تعداد میں کشمیری باشندگان کی نمائندگی، آئینی اور سیاسی حیثیت سے متعلق جاری مباحث پر بھی تشویش ہے۔ شناخت، نمائندگی اور سیاسی حقوق جیسے معاملات تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں حساسیت، مکالمے اور عوام کے وسیع اعتماد کے ساتھ حل کیا جائے۔"
پوسٹ میں میرواعظ نے مزید کہا: "کسی بھی نظامِ حکومت کی مضبوطی اور اس کی حقیقی حیثیت کا انحصار بالآخر اُس کے عوام کی رضامندی، اعتماد اور بھروسے پر ہوتا ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے۔ ہماری مشترکہ تاریخ اور لائن آف کنٹرول کے آرپار موجود سماجی، ثقافتی اور خاندانی رشتے اس حقیقت کی یاد دلاتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے ایک حصے میں رونما ہونے والے واقعات کی بازگشت دوسرے حصے اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری تارکینِ وطن تک بھی پہنچتی ہے۔
میرے خاندان کا جموں و کشمیر، بشمول لائن آف کنٹرول کے اُس پار، کی سماجی، تعلیمی، دینی اور سیاسی ترقی سے ایک طویل تاریخی تعلق رہا ہے۔ "
پاکستانی حکومت سے میرواعظ کی اپیل
میرواعظ کے مطابق "چونکہ مجھے مسلسل لائن آف کنٹرول کے اُس پار کے لوگوں کی جانب سے موجودہ صورتحال پر اضطراب، تشویش اور غم و غصے کے اظہار پر مبنی پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اس لیے میں حکومتِ پاکستان اور وہاں کی مقامی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تحمل، مکالمے اور بامعنی رابطے کو ترجیح دیں اور اختلافات کو تصادم کے بجائے مشاورت اور باہمی مفاہمت کے ذریعے حل کریں، جبکہ انسانی حقوق اور انسانی جان کے تقدس کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے۔"
احتجاجیوں کو میرواعظ کا مشورہ
میراعظ نے پوسٹ میں لکھا: "میں احتجاج کرنے والے تمام فریقوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ دانشمندی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ دونوں فریقوں کو چاہیے کہ جلد از جلد امن اور عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں۔" انہوں نے کہا کہ "میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب بسنے والے تمام اہلِ جموں و کشمیر کو دائمی امن، استحکام عطا فرمائے اور مسئلۂ جموں و کشمیر کا منصفانہ اور پائیدار حل فرفائے۔"
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