ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میرواعظ کشمیر نے کیا دہلی بم دھماکے پر افسوس کا اظہار
دہلی بم دھماکے میں اب تک 12افراد ہلاک جبکہ دو درجن کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 11, 2025 at 5:22 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر اور سینئر علیحدگی پسند رہنما ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے دہلی کار بم دھماکے پر گہری تشویش ظاہر کی۔ میرواعظ نے کہا: ’’دہلی میں ہوئے المناک کار دھماکے کی وجہ سے بے حد افسردہ ہوں، اس دھماکے نے قیمتی جانیں لے لی ہیں اور متعدد افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔‘‘
میرواعظ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا: ’’میری دلی ہمدردیاں مرحومین کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور زخمیوں کے جلد شفا یابی کے لیے دعاگو ہوں۔ اللہ تعالیٰ متاثرہ افراد کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔‘‘
Deeply saddened by the tragic car blast in Delhi that has claimed precious lives and injured many. My heartfelt condolences to the bereaved families and prayers for the swift recovery of those injured. May Almighty Allah grant strength and patience to all affected by this…— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) November 11, 2025
واضح رہے پیر کی شام درالحکومت دلی اُس وقت دہل اٹھی جب لال قلعہ میڑو اسٹیشن کے گیٹ نمبر ایک کے باہر ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا جس میں موقع پر ہی کم از کم آٹھ افراد ہلاک جبکہ 24 دیگر زخمی ہو گئے۔ تاہم زخمی افراد میں سے چند افراد دوران علاج تاب نہ لاکر لا چل بسے اور اس دھماکے میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 12 تک پہنچی چکی ہے۔
عینی شاہدین کے مطابق یہ کار بم دھماکہ اس قدر شدید تھا کی 900 میٹر تک اس کا اثر محسوس کیا گیا اور آس پاس دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ بم دھماکے کے مقام کے نزدیک موجود گاڑیوں کو بھی آگ لگ گئی۔ ایسے میں دھماکے کے بعد دلی، اترپردیش، ہریانہ اور ممبئی الرٹ پر ہے۔
ادھر، گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر اور اننت ناگ نے ایک سرکیولر جاری کرتے ہوئے تمام فیکلٹی ممبران، شعبہ جات کے سربراہان، اسپتالوں کے ان تمام ڈاکٹروں اور طلباء کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے لاکرز پر نام، عہدہ اور کوڈ درج کریں اور یہ عمل 14 نومبر 2025 تک مکمل کریں۔
یہ بھی پڑھیں: