ETV Bharat / jammu-and-kashmir

میرواعظ کشمیر نے کیا دہلی بم دھماکے پر افسوس کا اظہار

دہلی بم دھماکے میں اب تک 12افراد ہلاک جبکہ دو درجن کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔

میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 11, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر اور سینئر علیحدگی پسند رہنما ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے دہلی کار بم دھماکے پر گہری تشویش ظاہر کی۔ میرواعظ نے کہا: ’’دہلی میں ہوئے المناک کار دھماکے کی وجہ سے بے حد افسردہ ہوں، اس دھماکے نے قیمتی جانیں لے لی ہیں اور متعدد افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔‘‘

میرواعظ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا: ’’میری دلی ہمدردیاں مرحومین کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور زخمیوں کے جلد شفا یابی کے لیے دعاگو ہوں۔ اللہ تعالیٰ متاثرہ افراد کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔‘‘

واضح رہے پیر کی شام درالحکومت دلی اُس وقت دہل اٹھی جب لال قلعہ میڑو اسٹیشن کے گیٹ نمبر ایک کے باہر ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا جس میں موقع پر ہی کم از کم آٹھ افراد ہلاک جبکہ 24 دیگر زخمی ہو گئے۔ تاہم زخمی افراد میں سے چند افراد دوران علاج تاب نہ لاکر لا چل بسے اور اس دھماکے میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 12 تک پہنچی چکی ہے۔

عینی شاہدین کے مطابق یہ کار بم دھماکہ اس قدر شدید تھا کی 900 میٹر تک اس کا اثر محسوس کیا گیا اور آس پاس دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ بم دھماکے کے مقام کے نزدیک موجود گاڑیوں کو بھی آگ لگ گئی۔ ایسے میں دھماکے کے بعد دلی، اترپردیش، ہریانہ اور ممبئی الرٹ پر ہے۔

ادھر، گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر اور اننت ناگ نے ایک سرکیولر جاری کرتے ہوئے تمام فیکلٹی ممبران، شعبہ جات کے سربراہان، اسپتالوں کے ان تمام ڈاکٹروں اور طلباء کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے لاکرز پر نام، عہدہ اور کوڈ درج کریں اور یہ عمل 14 نومبر 2025 تک مکمل کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. دہلی دھماکہ: ملزم سے ڈی این اے میچنگ کیلئے پلوامہ میں 'گھر والوں' کا نمونہ لیا گیا، کیا یہ خودکش حملہ ہے؟

TAGGED:

DELHI CAR BOMB BLAST
DELHI BLAST
MIRWAIZ KASHMIR MOLVI UMAR FAROOQ
MIRWAIZ GRIEVES ON DELHI BLAST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.