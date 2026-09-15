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'امن کی خاطر مذاکرات ضروری': میرواعظ کشمیر نے ایران جنگ کے خاتمے کا کیا مطالبہ
میرواعظ کشمیر نے ایک بار پھر مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 15, 2026 at 6:45 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نےایران کے ساتھ جاری تنازعات کو ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں پائیدار امن انصاف کے بغیر ممکن نہیں ہے، ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تنازعات کو صرف مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے ہی حل کیا جاسکتا ہے۔
منگل کو سرینگر میں متحدہ مجلس علماء( ایم ایم یو )اجلاس اور معنقدہ سیرت کانفرنس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات نے انہیں کشمیری عوام کی طرف سے یکجہتی کا پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ میرواعظ نے کہا کہ "ملاقات اچھی رہی اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں ایران کے صدر سے ملاقات کا موقع ملا۔"
میر واعظ نے مزید کہا کہ ملاقات میں ایران اور کشمیر کے درمیان تاریخی تعلقات اور جاری تنازع کے پرامن حل کی ضرورت پر بھی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں کشمیری عوام کی طرف سے یکجہتی کا پیغام دیا۔ "ہم نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ پرامن ہو اور انصاف قائم ہو۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جب تک انصاف نہیں ہو گا امن قائم نہیں ہو سکتا۔میرواعظ نے کہا کہ ملاقات میں ایران اور کشمیر کے درمیان صدیوں پرانے ثقافتی اور مذہبی روابط پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ایران اور کشمیر کے درمیان تاریخی تعلق، ثقافتی اور مذہبی تعلق پر بھی بات کی۔
ایم ایم یو صدر نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ایرانی صدر کو کشمیری اخروٹ کی لکڑی سے بنی مسجد کا ایک ماڈل تحفہ میں پیش کیا۔میرواعظ نے کہا کہ وہ بہت خوش تھے اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کشمیر آکر یہاں کے لوگوں سے ملنا چاہیں گے۔انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات دنیا کے کئی حصوں میں تنازعات اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں ہوئی ہے۔
یوکرین اور سوڈان کے حالات سمیت جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا، یورپ اور افریقہ میں تنازعات اور تناؤ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے لیکن حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ میرواعظ کے مطابق: "حالات نے سفارت کاری اور امن کی کوششوں کو خاص طور پر اہم بنا دیا ہے۔"
برکس (BRICS) کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ "اس گروپ نے امن اور سفارت کاری کا پیغام بھی دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس طرح کی کوششوں کے نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم ہمیشہ سے اس بات کے قائل رہے ہیں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں سیاسی یا سماجی بات کروں کہ مسئلہ کا حل بات چیت سے نکلے گا، جنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔"
میرواعظ نے ایران، فلسطین اور لبنان میں تنازعات کے خاتمے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران میں جاری صورتحال کے ساتھ ساتھ فلسطین اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے ختم ہو جائے۔ انہوں نے مسلم اکثریتی ممالک کے درمیان تعلقات کا مسئلہ بھی اٹھایا اور کہا کہ ان کے درمیان عدم اعتماد کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ خطے میں تنازعات ختم ہو جائیں گے اور یہ تنازعات بالآخر پرامن طریقوں سے حل ہو وجائیں گے.
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے آغا سید حسن اور مولوی عمران رضا انصاری کے ہمراہ نئی دہلی میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران کے صدر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خطے کو درپیش سنگین صورتحال، تحمل اور سفارت کاری کی ضرورت، اور امتِ مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کے تحفظ کی اہمیت پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
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