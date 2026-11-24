ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ماحولیاتی تباہی پر 'وزیر اعلیٰ کی خاموشی'؟ میرواعظ کشمیر نے اٹھائے سوالات
شیشناگ جھیل کے قریب تعمیراتی سرگرمیوں کو روکنے کیلیے میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے آن لائن کیمپین شروع کی ہے۔
Published : November 24, 2026 at 9:05 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے کشمیر کے نازک "ماحولیاتی نظام کی تباہی" کے خلاف اجتماعی آواز بلند کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اس معاملے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی خاموشی پر سوال اٹھایا ہے۔
We all have to collectively raise our voice to stop the mindless destruction of our ecology at its most fragile places. Why is our Chief Minister @omarabdullah, mute? As people’s elected representative it is his duty to speak up and do the needful to ensure this plunder is stopped! I have signed this petition and urge all those who want to save Kashmiri’s fragile ecology do so. Stop construction around Kashmir's alpine lakes - Sign the Petition! https://t.co/zpozsvtQF5 via @ChangeOrg_India— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) November 24, 2026
سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں میرواعظ نے کہا کہ "ہم سب کو اجتماعی طور پر آواز بلند کرنی ہوگی تاکہ ہمارے انتہائی حساس ماحولیاتی مقامات کی اندھا دھند تباہی کو روکا جاسکے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟ عوام کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ آواز بلند کریں اور اس لوٹ کھسوٹ کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں۔
"میں نے اس پٹیشن پر دستخط کیے ہیں اور ان تمام لوگوں سے بھی دستخط کرنے کی اپیل کرتا ہوں جو کشمیر کے نازک ماحولیاتی نظام کو بچانا چاہتے ہیں۔" میرواعظ نے کشمیر کی بلند پہاڑی جھیلوں کے گرد تعمیراتی سرگرمیوں کو روکنے کے مطالبے پر مبنی آن لائن پٹیشن کا لنک بھی شیئر کیا۔
واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ایک وائرل ویڈیو کے بعد کشمیر کے ماحوالیاتی نظام پر حکومت سے کڑے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پہلگام میں شیش ناگ جھیل کے قریب امرناتھ یاترا راستے پر ایک ایکسکیویٹر مشین کو کھدائی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گرچہ ویڈیو پر سخت اعتراض کے بعد بی آر او نے وضاحتی بیان بھی جاری کیا تاہم اس کے باوجود کشمیر میں اس سے متعلق سخت خدشات پائے جا رہے ہیں۔ وہیں اس ضمن میں منتخب حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: