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ایرانی صدر کے ساتھ بات چیت کی غرض سے میرواعظ کشمیر دلی روانہ
برکس اجلاس میں شرکت کی غرض سے ایرانی صدر نئی دہلی پہنچ چکے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2026 at 3:03 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : بھارت میں ایران کے سفیر کی دعوت پر میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیاں کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ میرواعظ بات چیت میں شرکت کی غرض سے آج ہی نئی دہلی روانہ ہوئے ہیں۔ایران کے صدر اس وقت برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے دارالحکومت دلی میں ہیں۔
مذہبی رہنماؤں، دانشوروں اور دیگر معززین کے ساتھ ایرانی صدر کی بات چیت بھارت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر محمد فتحلی کی میزبانی میں آج دلی میں ہونے والی ہے ، جس کے بعد عشائیہ کا اہتمام کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ میرواعظ محمد عمر فاروق علحیدگی پسند رہنما اور کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے خطیب ہیں۔میرواعظ خاندان صدیوں سے کشمیر کی تاریخی جامع مسجد، نوہٹہ، میں جمعہ و عیدین کا خطبہ دیتے آ رہے ہیں جبکہ میرواعظ کا ہمیشہ بااثر شخصیات میں شمار ہوتا رہا ہے۔ سابق میرواعظ مولوی محمد فاروق کے قتل کے بعد مرحوم کے فرزنند مولوی محمد عمر فاروق کو "میراعظ" بنایا گیا، تب سے وہ اپنے فرائض انجام دیتے آرہے ہیں۔
بتادیں کہ "برکس" سربراہی اجلاس کے تعلق سے روسی صدر ولادیمیر پوتن بھی نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ سربراہی اجلاس سے قبل پوتن کی وزیر اعظم نرہندر مودی کے ساتھ ملاقات طے ہے۔ توقع کی جارہی ہے آپسی بات چیت میں بھارت اور روس کے درمیان دفاع اور اقتصادی تعلقات سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
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