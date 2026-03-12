ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میرواعظ اور فاروق عبداللہ نے شبیر شاہ کی ضمانت کا خیرمقدم کیا
Published : March 12, 2026 at 6:10 PM IST
سری نگر: علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کو سپریم کورٹ سے مبینہ طور پر دہشت گردی کی فنڈنگ کیس میں ضمانت ملنے کے چند گھنٹے بعد، جموں و کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیرمقدم کیا۔
حریت کانفرنس کے چیئرمین میر واعظ عمر فاروق نے ضمانت کا خیر مقدم کیا، جیسا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کیا۔ میرواعظ نے ایکس پر لکھا، "الحمدللہ! شبیر شاہ صاحب کو طویل قید کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ضمانت کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت جموں و کشمیر کے اندر اور باہر جیلوں میں بند تمام سیاسی قیدیوں اور نوجوانوں کو بھی اسی جذبے سے راحت دے گی، جس سے ان کے اہل خانہ اور جموں و کشمیر کے لوگوں کو خوشی ملے گی،"۔
این سی کے صدر فاروق عبداللہ نے بھی شاہ کی ضمانت کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ جیل میں بند تمام افراد کو رہا کیا جانا چاہیے تاکہ وہ "ملک کے لیے کام کر سکیں۔" انہوں نے جموں میں نامہ نگاروں سے کہا، ’’باقی سب کو رہا کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں، تاکہ ہم سب امن اور انسانیت کے ساتھ رہ سکیں اور تمام نفرتیں ختم ہوں۔‘‘
پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور ایم ایل اے سجاد لون نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ لون نے ایکس پر پوسٹ کیا، "یہ اچھی خبر ہے۔ وہ بالکل ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تھے۔ امید ہے کہ وہ گھر واپس آنے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں گے۔"
شاہ، جو علیحدگی پسند گروپ جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے سربراہ تھے، دہشت گردی کی فنڈنگ کے الزام میں گزشتہ سات سالوں سے تہاڑ جیل میں قید تھے۔ ان کو جولائی 2017 میں جموں و کشمیر پولیس اور بعد میں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت گرفتار کیا تھا۔
