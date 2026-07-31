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لائن آف کنٹرول کے آر پار بڑھتی بے چینی پر میرواعظ کا اظہارِ تشویش، مذاکرات، اور عوامی حقوق کے احترام پر دیا زور
میر واعظ نےکہا کہ خواہ ہم سری نگرمیں رہتے ہوں،مظفرآباد میں، برمنگھم میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، ہم ایک ہی قوم ہیں۔
Published : July 31, 2026 at 6:57 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نےتاریخی جامع مسجد سرینگر میں نمازِ جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے اُس پار خصوصا راولاکوٹ میں جاری بے چینی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے اُس پار خصوصاً راولاکوٹ میں پیش آنے والے حالیہ واقعات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ حکومتیں علاقوں کا نظم و نسق چلا سکتی ہیں اور مختلف سیاسی مؤقف اختیار کر سکتی ہیں، لیکن جموں و کشمیر کے اصل اور حقیقی فریق اس سرزمین کی عوام ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب انتظام سنبھالنے والی حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام کے مفاد میں کام کر رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ عوام ہی ہر اُس فیصلے کا مرکز ہونی چاہئے جو ان کے مستقبل سے متعلق ہو۔ ہم ایک قوم ہیں، جو اپنی مشترکہ تاریخ، خاندانی رشتوں، تہذیب و ثقافت اور اپنی مشترکہ ریاستی پشتینی شناخت کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔
خواہ ہم سری نگر میں رہتے ہوں، مظفرآباد میں، برمنگھم میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، ہم ایک ہی قوم ہیں۔ لائن آف کنٹرول نے ہماری سرزمین کو ضرور تقسیم کیا ہے، مگر وہ ہمارے خاندانوں، ہماری مشترکہ تاریخ یا اپنے مشترکہ مستقبل سے ہماری وابستگی کو تقسیم نہیں کر سکی۔
ہم حکومتِ پاکستان اور لائن آف کنٹرول کے اُس پار جموں و کشمیر کی مقامی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی اور معاشرے کے تمام طبقات کے نمائندوں کے ساتھ سنجیدہ اور بامعنی مذاکرات کریں۔ پائیدار امن، استحکام اور عوامی اعتماد صرف مکالمے، آئینی انصاف اور معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق اور وقار کے احترام سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔
میر واعظ نے کہا کہ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حقیقی عوامی تحریک اسی وقت اپنی اخلاقی قوت برقرار رکھ سکتی ہے جب وہ سب کو ساتھ لے کر چلے۔ ایک طبقے کے حقوق کی بات کرتے ہوئے کسی دوسرے طبقے کے آئینی حقوق کو نظر انداز کرنا یا کمزور کرنا مناسب نہیں۔ پاکستان کے مختلف صوبوں میں مقیم تقریباً تیس لاکھ کشمیری مہاجرین اور تارکینِ وطن کے ووٹ کے حق اور آئینی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے حقوق بھی جموں و کشمیر کے عوام کے اجتماعی حقوق کا حصہ ہیں اور وہ بھی مساوی احترام اور تحفظ کے مستحق ہیں۔ لہٰذا اس اہم معاملے پر دونوں فریقوں کو انصاف اور باہمی اتفاقِ رائے کی بنیاد پر ایک منصفانہ اور قابلِ قبول حل تلاش کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد ہمیشہ انصاف، انسانی وقار، انسانی حقوق اور جموں و کشمیر کے تمام عوام کے سیاسی حقوق کے لیے رہی ہے، خواہ وہ کسی بھی خطے، نسل یا برادری سے تعلق رکھتے ہوں، جن میں اقلیتیں بھی شامل ہیں۔ یہ جدوجہد اسی وقت اپنی اخلاقی قوت برقرار رکھ سکتی ہے جب یہ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں آباد ہر کشمیری کو بلا امتیاز اپنے دائرے میں شامل سمجھے
میرواعظ نے کہا کہ آج جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نمازِ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ہماری دعائیں اور ہماری ہمدردیاں لائن آف کنٹرول کے اُس پار بسنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے جاری بے چینی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع نے ہمیں شدید رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ مختلف اطلاعات کے مطابق درجنوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ بعض رپورٹس میں یہ تعداد اس سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔
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ان تمام واقعات کی حقیقت سامنے لانے کے لیے ایک فوری، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات ناگزیر ہیں۔ ہم ہر اس جان کے ضیاع پر افسردہ ہیں، خواہ وہ کسی شہری مظاہرین کی ہو یا پولیس فورس کے کسی اہلکار کی۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو صبرِ جمیل، اور جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے انہیں انصاف، حکمت اور تحمل سے کام لینے کی توفیق عطافرمائے۔