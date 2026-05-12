ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایران سے متعلق کشیدگی پر میرواعظ کا اظہارِ تشویش، امن اور وسائل کے محتاط استعمال کی اپیل
سرینگر میں ایک تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میرواعظ نے کہاکہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تنازع جلد ختم ہوگا۔
Published : May 12, 2026 at 8:07 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) میرواعظِ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے کہا ایران اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھنے کے باوجود کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں امریکہ کی پالیسیوں کو عالمی عدم استحکام کا سبب قرار دیا۔ انہوں نے ایران سے متعلق جاری کشیدگی اور عالمی توانائی بحران پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ حالات جلد پرامن ہوں گے اور لوگوں کو اس غیر یقینی صورتحال میں وسائل کا ذمہ دارانہ اور محتاط استعمال کرنا چاہیے۔
سرینگر میں ایک تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تنازع جلد ختم ہوگا۔ ایسے حالات میں وسائل کو احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔میرواعظ نے ایران کے حوالے سے پیدا شدہ صورتحال پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی پالیسیاں خصوصاً ایران کے معاملے میں دنیا بھر میں عدم استحکام اور تنازعات کو ہوا دے رہی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: میرواعظ کی عالمی مذہبی رہنماؤں سے امن و انصاف کی خاطرمتحد ہونے اور حجاج کرام سے دعا کی اپیل
انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی کے لیے پیش کی جانے والی تجاویز ’’منصفانہ اور جائز‘‘ ہیں، جبکہ امریکہ ایک سخت اور غیر لچکدار رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔میرواعظ نے مزید کہا کہ ایران اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کشیدگی کے خاتمے اور پرامن حل کی بھی کوشش کر رہا ہے۔