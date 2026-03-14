مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر بین الاقوامی برادری اورجامع مسجد پر پابندیوں پر منتخب نمائندوں کی خاموشی قابل افسوس، میر واعظ
میرواعظ نے مشرقِ وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورت حال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
Published : March 14, 2026 at 10:03 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) مشرقِ وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر تشویش، شبیر شاہ کو ضمانت ملنے کا خیرمقدم، اور جامع مسجد پر پابندیوں کے معاملے پر منتخب نمائندوں کی خاموشی پر افسوس کا اظہار میرواعظِ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے کیا۔ مقدس ماہ رمضان کے آخری عشرے کے دوران مسجد بلال ریذیڈنسی روڈ سرینگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ رمضان المبارک کی روح صرف روزے رکھنے اور رسمی عبادات تک محدود نہیں بلکہ اس میں روزمرہ معاملات، بالخصوص تجارت اور کاروبار میں دیانت داری، انصاف اور راست بازی بھی شامل ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ اسلام تجارت کو ذریعۂ معاش کے طور پر فروغ دیتا ہے اور اس میں حلال طریقوں، دیانت داری اور انصاف کے ساتھ معاملات انجام دینے پر زور دیتا ہے۔ جس سے تجارت کو عبادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سچے اور امانت دار تاجر اسلام میں بلند مقام رکھتے ہیں اور تجارت میں دیانت داری میں برکت ہوتی ہے۔
کشمیر کی مہمان نوازی اور بطور سیاحتی مقام اس کی طویل روایت کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ جیسے جیسے سیاح وادی کا رخ کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ عوام، خصوصاً مہمان نوازی اور دستکاری کے شعبوں سے وابستہ افراد، دیانت دار اور قابلِ اعتماد مسلم تاجروں کی اس ساکھ کو برقرار رکھیں جس کے لیے کشمیر طویل عرصے سے جانا جاتا ہے۔
تقریب کے بعد موجود میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے میرواعظ نے مشرقِ وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورت حال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت خطے کو ایک خطرناک اور تباہ کن راستے کی طرف دھکیل رہی ہے، جہاں ایک آزاد ملک پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے شہری ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بے گناہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جبکہ بین الاقوامی برادری اور ادارے، بشمول اقوامِ متحدہ، ان من مانی کارروائیوں اور لاقانونیت کو روکنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔
میرواعظ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب سے سینئر کشمیری رہنما شبیر احمد شاہ کو ضمانت دئے جانے کا خیرمقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ دیگر سیاسی قیدیوں اور نوجوانوں کو بھی رہائی ملے گی تاکہ ان کے خاندانوں کو راحت نصیب ہو سکے۔جامع مسجد سرینگر پر مسلسل پابندیوں پر افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ جموں و کشمیر کے وہ افراد جو خود کو عوام کے منتخب نمائندے کہتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا اسمبلی میں، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ بھی، اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وادی کے مرکزی عبادت گاہ کو بار بار زبردستی بند کرنا اور عوام کو اہم مذہبی مواقع پر بھی وہاں جانے سے روکنا لوگوں کے جذبات اور بنیادی حقوق کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میرواعظ نے کہا کہ ان نمائندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب کا حق ادا کریں اور جس حد تک ممکن ہو عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں۔