جموں و کشمیر سے عازمین کی کم تعداد پر میر واعظ کا اظہارِ تشویش، حج کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنے کی تلقین
واضح رہے کہ حج 2026 کے لیے مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر سے کُل عازمین کی تعداد 4732 ہے۔
Published : April 24, 2026 at 5:32 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے امسال جموں و کشمیر سے حج پر جانے والے عازمین کی کم تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سرینگر کی مرکزی جامع مسجد میں نماز جمعہ کاخطبہ دیتے ہوئے کہ میرواعظ نے کہا کہ حج کے بجائے لوگوں کا رجحان عمرہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لوگ چند برسوں سے عمرہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری جانب حج گرمی میں آنے کی باعث حج کے بجائے عمرہ کو ہی ترجیح رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔
انہوں نے کہا یہ بھی مشاہدہ کیا کہ بہت سے تمام دنیاوی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد حج پر جانےکو فوقیت دیتے ہیں جو کہ درست طریقہ نہیں ہے۔ میرواعظ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اگرچہ عمرہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، حج ان لوگوں کے لیے اسلام کا ایک لازمی ستون ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرواعظ نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔
میرواعظ نے کہا کہ حج ایک عبادت ہے جس میں جسمانی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے اور جب کسی کے پاس طاقت اور اچھی صحت ہوتی ہے تو اسے بہترین طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسے غیر معینہ مدت تک موخر کرنا موقع کو مکمل طور پر کھونے کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ حج کو اولین ترجیح دیں اور اس بنیادی فریضہ کو بلا تاخیر پورا کریں۔
واضح رہے کہ حج 2026 کے لیے مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر سے کُل عازمین کی تعداد 4732 ہے جبکہ سال 2025 میں عازمین کی یہ تعداد 3602 تھی۔ سال 2023 حج کے لیے 14,500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں تھیں۔ ان میں سے 12,000 افراد کو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا گیا۔ اُس وقت اگرچہ درخواستیں زیادہ موصول ہوئی تھیں تاہم کوٹا کم تھا۔ جموں وکشمیر میں حج درخواستوں میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ سال2024 میں 11500 کے مختص کوٹے پر صرف 7,800 درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسی طرح حج 2025 کے لیے 8100 حج سیٹوں پر کُل 4300 حج درخواستیں جمع کی گئیں تھیں۔ وہیں اب امسال یعنی حج 2026 میں 7900 کوٹے پر محض 5232 درخواستیں جموں و کشمیر میں حج کمیٹی کو موصول ہوئیں ہیں۔