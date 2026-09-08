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قرآنِ کریم کو سمجھنے اور دینی تعلیم میں خواتین کے موثر کردار پر میر واعظ کا زور
میرواعظ نے بچوں کو مساجد سے جوڑنے پر زور دیتے ہوئے کہاکہ بچوں کو محبت اور تحمل کے ساتھ مساجد میں خوش آمدید کہنا چاہیے۔
Published : September 8, 2026 at 6:28 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ) میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے جامعہ سیدہ حفصہ العلوم الاسلامیہ للبنات، حیدرپورہ کے زیر اہتمام طالبات کی تکمیلِ حفظِ قرآن کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظاتِ قرآن، ان کے والدین، اساتذہ اور ادارے کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی۔ میرواعظ نے کہا کہ قرآنِ کریم کو حفظ کرنا ایک عظیم سعادت ہے، تاہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق محض حفظ تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔
انہوں نے کہاکہ ’’ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کی تعلیمات کو اپنے کردار اور عملی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔‘‘ طالبات کی دینی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ دین کا علم اور شعور رکھنے والی ایک خاتون بحیثیت بیٹی، بیوی، ماں، معلمہ اور عالمہ اپنے گھر، خاندان اور معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے اور نئی نسل کی دینی و اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
میر واعظ نے طلباء پر زور دیا کہ وہ حفظ کو قرآن کے ساتھ اپنے سفر کے آغاز کے طور پر دیکھیں اور قرآن کے معانی، تفسیر اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے حصول اور معاشرے کی خدمت کرنے کی ترغیب دی۔ میرواعظ نے بچوں کو مساجد سے جوڑنے کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو محبت اور تحمل کے ساتھ مساجد میں خوش آمدید کہنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ مساجد کو عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم، تربیت، رہنمائی اور سماجی و فلاحی سرگرمیوں کے مراکز بننا چاہیے، جہاں بچوں کے لیے قرآن و سیرت کی تعلیم، خواتین کے لیے دینی پروگرام اور نوجوانوں کے سوالات اور مسائل پر کھلے ماحول میں رہنمائی کا انتظام ہو۔
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میرواعظ نے طالبات سے کہا کہ وہ حفظِ قرآن کی تکمیل کو اپنے قرآنی سفر کا اختتام نہیں بلکہ آغاز سمجھیں، قرآن کے معانی و تفسیر اور سیرتِ نبوی ﷺ کا مطالعہ کریں، عصری تعلیم بھی حاصل کریں اور اپنے علم و کردار کے ذریعے معاشرے کی خدمت کریں۔