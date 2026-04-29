میرواعظ نے منقسم خاندانوں کی انسانی جان کی قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے جمہوریت کے جذبے کے تحت بامعنی مکالمے پردیا زور
سرحد کے قریب دریائے نیلم کے کنارے ایک بہن پاکستان کی جانب کھڑی تھی جبکہ اس کے بھائی کی میت دوسری طرف پڑی تھی۔
Published : April 29, 2026 at 2:14 PM IST
سرینگر : (پرویز الدین) میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے آج لائن آف کنٹرول کے آرپار بٹے ہوئے خاندانوں کو درپیش مسلسل انسانی المیے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا خصوصاً ذاتی نقصان اور غم کے لمحات میں۔
کیرن کے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے، جہاں ایک خاندان تقسیم کے باعث اپنے عزیز کو آخری وداع نہ کر سکا، میرواعظ نے کہا کہ ایسے مناظر کشمیر کے بے شمار خاندانوں کی اذیت ناک حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں میرواعظ نے کہا کہ ایل او سی پر، کیرن میں دریائے نیلم کے کنارے، ایک بہن پاکستان کی جانب کھڑی تھی جبکہ اس کے بھائی کی میت دوسری طرف پڑی تھی۔ صرف چند گز کے فاصلے پر ہونے کے باوجود وہ صرف تابوت کو دیکھ سکتی تھی مگر اس کا چہرہ نہیں۔ کشمیر میں تو غم و الم بھی منقسم ہے،” جو اس تقسیم کی گہری انسانی قیمت کو بیان کرتا ہے۔
اپنے ذاتی تجربے کا ذکر کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ وہ خود بھی ایک منقسم خاندان کا حصہ ہیں، جن کے خاندان کے کئی افرادایل او سی کے اُس پار رہتے ہیں، اس لیے وہ جدائی کے اس درد کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں جو خاص طور پر غم اور نقصان کے لمحات میں شدید ہو جاتا ہے۔