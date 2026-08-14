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میرواعظِ کشمیر ربیع الاول کے آغاز سے قبل پھر خانہ نظر بند
میرواعظ نے کہاکہ ’ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے آغاز سے عین قبل ایک بار پھر خانہ نظر بند کردیا گیا جو قابل مذمت ہے۔
Published : August 14, 2026 at 2:29 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین) میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کو آج جمعہ کے دن ایک بار پھر خانہ نظر بند کر دیا گیا اور انہیں نماز جمعہ کی ادائیگی اور اجتماع سے خطاب کے لیے تاریخی جامع مسجد سرینگر جانے سے روک دیا گیا۔
اس پابندی سے متعلق ایکس پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ ’ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے آغاز سے عین قبل ایک بار پھر خانہ نظر بند کر دیا گیا۔ جمعہ کے روز بار بار اور بلاجواز عائد کی جانے والی یہ پابندیاں انتہائی قابلِ مذمت ہیں‘۔
Placed under house arrest yet again, on the eve of the blessed month of Rabi-ul-Awwal. The repeated and arbitrary restrictions imposed on Fridays are highly condemnable.— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) August 14, 2026
If the authorities themselves do not trust their own narrative of “normalcy” enough to repeatedly prevent me… pic.twitter.com/aUidtpxVRE
سرکاری دعوؤں کے باوجود بار بار عائد کی جانے والی پابندیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے میرواعظ نے مزید لکھا کہ ’اگر حکام خود اپنے ’نارملسی‘ کے بیانیے پر اتنا بھی اعتماد نہیں رکھتے کہ مجھے بار بار جامع مسجد جانے سے نہ روکیں، تو پھر اس بیانیے کی ساکھ کیا رہ جاتی ہے‘۔
دریں اثنا میرواعظ نے ماہِ مبارک ربیع الاول کی آمد پر جموں و کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے سیرت و سنتِ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید اور آپ ﷺ کے آفاقی پیغامِ ایمان، رحمت، شفقت، عدل، حسنِ اخلاق اور خدمتِ انسانیت پر غور و فکر کرنے کا اہم موقع ہے۔
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انجمن اوقاف جامع مسجد نے بھی اعلان کیا کہ صدیوں سے جاری روایت کے مطابق پیر، 17 اگست، مطابق 3 ربیع الاول، میرواعظِ کشمیر تاریخی خانقاہِ نقشبند صاحبؒ، خواجہ بازار، سرینگر میں خوجہ دِگر کے موقع پر خصوصی وعظ و خطاب فرمائیں گے۔ پروگرام نمازِ ظہر سے عصر تک جاری رہے گا۔