خلیفہ اول صدیق اکبر کی تعلیمات انسانیت کے مشعل راہ: میرواعظ کشمیر
سرینگر کے درگاہ حضرتبل میں عرس کے موقع پر تبرکات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 13, 2025 at 5:11 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے خلیفہ بلا فصل، یار غار و جانشین رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت سیدنا ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کے یوم وصال کے موقع پر حضرت صدیق اکبر کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خلیفہ اول کو دین اسلام، ملت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت کا ایک عظیم محسن، مربی اور محافظ قرار دیا۔
میرواعظ نے ایک بیان میں کہا کہ ’’حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم المرتبت انسان اور صاحب نسبت مسلمان ہیں جن کی دین اسلام، اشاعت و حفاظت اور دعوت اسلام کے تئیں خدمات اور قربانیاں انتہائی بیش بہا اور ناقابل فراموش ہیں اور انہیں تنہا یہ اعزاز حاصل ہے کہ یکے بعد دیگرے انکی چار نسلوں کو صحابیت کا درجہ افتخار اور مقام حاصل ہے۔‘‘
حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال 22جمادی الثانی کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر جموں و کشمیر کے بقعہ جات اور خانقاہوں میں وعظ و تبلیغ کی خصوصی مجالس آراستہ ہوتی ہیں جبکہ سرینگر کے درگاہ حضرتبل میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہوتی ہے اور اس موقع پر نماز پنجگانہ پر موئے مقدس حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔
میرواعظ کشمیر نے بیان میں مزید کہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو خراج عقیدت ادا کرنے کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب دور حاضر کے مسلمان موجودہ مسائل اور چیلنجز کے حل کیلئے حضرت صدیق اکبر کے دین اسلام، شعائر اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کے تئیں بے مثال وفاداری، جاں نثاری اورعشق رسالت مآب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سامنے رکھ کر اپنی موجودہ زندگی، طرز عمل اور روش کا گہرائی سے جائزہ لیں اور حضرت صدیق اکبر کی تعلیمات اور ہدایات کو اپنے لئے مشعل راہ بنائیں، کیونکہ یار غار رسول ﷺ کی عظیم شخصیت اور بے مثال قربانیاں، بے نظیر اور لا مثال ہے اور ان کے نقش پا پر چلنے میں ہی دارین کی کامیابی و ترقی کا راز مضمر ہے۔
