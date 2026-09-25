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اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین اور بھروسے کو مضبوط کریں، میرواعظ کشمیر
میرواعظ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل دل کو قوت اور غیر یقینی حالات میں امید عطا کرتا ہے۔
Published : September 25, 2026 at 5:57 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): تاریخی جامع مسجد سرینگر میں نمازِ جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین اور بھروسے کو مضبوط کریں، مشکل حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور اپنے دلوں کو باہمی کدورت، رنجش اور بدگمانی سے پاک رکھیں۔
قرآنِ کریم کی آیت کریمہ کے یہ الفاظ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ’’ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ حالات خواہ کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مدد اور حکمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔انہوں نے کہا کہ مشکلات اور آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ایمان انسان کو مایوسی کے آگے جھکنا نہیں سکھاتا۔
میرواعظ نے کہا کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، تمام جائز اسباب اختیار کرنے چاہئیں اور اس کے بعد اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی مسببُ الاسباب ہے یعنی وہ ذات جو اسباب پیدا کرتی ہے، ان پر اختیار رکھتی ہے اور ان کے نتائج کو وجود میں لاتی ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل دل کو قوت اور غیر یقینی حالات میں امید عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ’’جب مشکلات ہمیں گھیر لیں اور حل دور نظر آئے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی صورتحال اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں۔ وہ وہاں دروازے کھول سکتا ہے جہاں ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہ دے، وہاں اسباب پیدا کر سکتا ہے جہاں بظاہر کوئی سبب موجود نہ ہو، اور مشکلات کو ایسے انداز میں آسان کر سکتا ہے جو ہمارے فہم و گمان سے باہر ہو۔
میرواعظ نے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ اپنے دلوں سے نفرت، حسد اور بدخواہی کو دور کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم، درگزر اور خیر خواہی کا معاملہ کریں۔انہوں نے کہا: ’’آئیے ہم ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کینہ اور رنجش نہ رکھیں۔ ایک دوسرے کو معاف کریں، باہمی تعلقات کو بہتر بنائیں، مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور ایک دوسرے کے لیے دل سے خیر چاہیں۔ جو دل حقیقتاً اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسے اللہ کی مخلوق کے لیے کینہ اور بدخواہی سے بھی پاک ہونا چاہیے۔‘‘
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