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بارہمولہ کے دو نوجوان چھ برس بعد عدالت سے بری، میر واعظ نے کہا زندگی کے قیمتی 6 سال واپس نہیں لائے جا سکتے
میرواعظِ کشمیر نے ریاستی اور مرکزی حکام پر زور دیا کہ وہ اس طرزِ عمل اور سکیورٹی پالیسی پر فوری نظرِثانی کریں۔
Published : November 10, 2026 at 2:00 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): انجمنِ اوقاف جامع مسجد کے سربراہ اور حریت رہنما میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے بارہمولہ کے دو کشمیری نوجوانوں کی چھ برس بعد جیل سے رہائی پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان نوجوانوں کو سخت انسدادِ دہشت گردی قوانین کے تحت برسوں قید میں رکھا گیا، لیکن بالآخر عدالت نے ان کے خلاف پیش کیے گئے شواہد کو ناقابلِ اعتماد قرار دیتے ہوئے انہیں باعزت بری کر دیا۔
میرواعظِ کشمیر کے سوشل میڈیا پیغام اور تفصیلی بیان کے اہم نکات درج ذیل ہیں:
"زندگی کے قیمتی 6 سال واپس نہیں لائے جا سکتے"
میرواعظ عمر فاروق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' (X) پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ معاملہ طویل حراست کے سنگین انسانی نقصان کو نمایاں کرتا ہے۔ جب سالہا سال کی قید کے بعد عدالت میں شواہد سزا کے لیے ناکافی ثابت ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بے گناہ نوجوانوں کی زندگی کے قیمتی چھ سال بغیر کسی جرم کے ضائع کر دیے گئے، جنہیں کسی بھی صورت واپس نہیں لایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں اور مسلسل حراست کے حوالے سے پیدا ہونے والے وسیع تر خدشات کو سچ ثابت کرتا ہے۔
احتساب کا سوال اور عدالتی بریت
میرواعظ نے اپنے پیغام میں سوالیہ انداز میں پوچھا:
"کیا ان نوجوانوں کی زندگی کے ضائع شدہ برسوں اور ان کے خاندانوں کی ذہنی و جسمانی اذیت کے لیے کسی کو جوابدہ ٹھہرایا جائے گا؟"
انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ محض شک کی بنیاد پر سخت ترین قوانین لگا کر نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا جاتا ہے۔ عدالت کی طرف سے شواہد کو ناقابلِ اعتماد قرار دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ گرفتاریوں کا موجودہ طریقۂ کار کتنا ناقص ہے۔
حکام سے پالیسی پر نظرِثانی کا مطالبہ
اپنے بیان کے آخر میں میرواعظِ کشمیر نے ریاستی اور مرکزی حکام پر زور دیا کہ وہ اس طرزِ عمل اور سکیورٹی پالیسی پر فوری نظرِثانی کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ طویل عرصے سے مختلف جیلوں میں بند ہزاروں کشمیری سیاسی قیدیوں اور نوجوانوں کے کیسز کا فوری جائزہ لیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں رہا کیا جائے۔