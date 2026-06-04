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ڈاکٹر جاوید اقبال کے انتقال پر میروعظ کا اظہارِافسوس
میرواعظ نے کہا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے انتقال سے کشمیر ایک نہایت قابل، مدبر اور صاحبِ بصیرت شخصیت سے محروم ہوگیا۔
Published : June 4, 2026 at 9:59 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے معروف دانشور، معالج، مصنف اور عوامی مفکر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
میرواعظ نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پراپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے انتقال سے کشمیر ایک نہایت قابل، مدبر اور صاحبِ بصیرت شخصیت سے محروم ہوگیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم اپنی علمی گہرائی، انکساری اور علم و دانش سے وابستگی کے باعث معاشرے میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے اور ان کی فکر و تحریر نے بے شمار لوگوں کی رہنمائی کی۔
میرواعظ نے کہا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو کشمیر کی تاریخ، تہذیب اور سماجی معاملات پر گہری دسترس حاصل تھی اور انہوں نے اپنی بصیرت افروز تحریروں اور تجزیوں کے ذریعے عوامی شعور کو جلا بخشی۔ ان کی علمی و فکری خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ میرواعظ نے مرحوم کے اہلِ خانہ، رشتہ داروں، دوستوں، ساتھیوں اور ان تمام افراد سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا جنہوں نے مرحوم کی رفاقت اور خدمات سے استفادہ کیا۔انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے صبرِ جمیل اور حوصلہ عطا فرمائے۔
واضح رہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کشمیر کے ممتاز دانشور معالج اور کالم نگار تھے۔ وہ جمعہ رات کو سرینگر کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کا شمار کشمیر کے ان شخصیات میں ہوتا تھا جنہوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ علم و دانش کے میدان میں بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ وہ معروف ماہر تعلیم پروفیسر سیف الدین کے فرزند تھے اور وہ کئی دہائیوں تک کشمیر اور بیرون ملک خصوصاً ایران میں بطور معالج اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔
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