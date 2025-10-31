ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میرواعظ نے کی غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت، امریکی جوہری تجربات کے فیصلے پر جتایا گہرا تشویش
میر واعظ نےکہا کہ فلسطین کی عوام ناقابلِ بیان مصائب اورظلم کےباوجود ثابت قدم اورباہمت ہیں،عالمی طاقتوں سےاپیل کی کہ وہ دنیا کوغیر جوہری بنائیں
Published : October 31, 2025 at 6:12 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ):میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے جنگ بندی کے باوجود غزہ میں فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ تاریخی جامع مسجد سرینگر میں نماز جمعہ سے قبل ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معصوم شہریوں خصوصاً بچوں کا مسلسل قتلِ عام اور گھروں و ہسپتالوں پر بمباری انسانیت اور اخلاقیات کے مکمل زوال کی عکاسی کرتا ہے۔
میر واعظ نے کہا کہ فلسطین کی عوام ناقابلِ بیان مصائب اور ظلم کے باوجود ثابت قدم اور باہمت ہیں،اور کہا کہ ان کا درد ہمارا درد ہے، اور ان کی جدوجہد دراصل پوری انسانیت کی جدوجہد ہے۔
امریکہ کی جانب سے کئی دہائیوں بعد دوبارہ ایٹمی تجربات شروع کرنے کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ ایسے اقدامات جب دنیا پہلے ہی جنگوں اور بحرانوں کی لپیٹ میں ہے،انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور عالمی امن کے لیے خطرناک ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آج دنیا کو مزید ہتھیاروں اور جنگوں کی نہیں بلکہ دانائی، انصاف اور رحم دلی کی ضرورت ہے۔میرواعظ نے عالمی طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ دنیا کو غیر جوہری بنائیں، عسکریت سے دور ہوں اور انسانیت کو بحال کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔