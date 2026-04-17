میرواعظ کی عالمی مذہبی رہنماؤں سے امن و انصاف کی خاطرمتحد ہونے اور حجاج کرام سے دعا کی اپیل

میرواعظ کی عالمی مذہبی رہنماؤں سے امن و انصاف کی خاطرمتحد ہونے اور حجاج کرام سے دعا کی اپیل
میرواعظ نے کہاکہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت، امریکہ کی حمایت کے ساتھ، جنگ بندی کے وعدوں کے باوجود بدستور جاری ہے۔
Published : April 17, 2026 at 5:31 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : تاریخی جامع مسجد سرینگر میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے کہا کہ جب حجاج کرام کل سے بیت اللہ شریف کے مبارک سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے محفوظ سفر اور ان کے حج کی قبولیت کے لیے دعاگو ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس سال حج کا مقدس سفر ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ، شدید بحران اور اضطراب کے دور سے گزر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس خطے میں بالخصوص ایران، لبنان اور فلسطین میں شدید تکلیف دہ، خونریزی اور بے یقینی کے مناظرہیں۔ معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لوگ مسلسل خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پوری کی پوری آبادیاں اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت، امریکہ کی حمایت کے ساتھ، جنگ بندی کے وعدوں کے باوجود بدستور جاری ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ ’’ایسے حالات میں حج کا فریضہ محض ایک انفرادی عبادت نہیں رہتا بلکہ یہ ایک ایسا اجتماعی موقع بن جاتا ہے جب امت اللہ کے حضور امن اور انصاف کے قیام کے لیے اپنی آواز بلند کرتی ہے۔حج کا عالمی اجتماع مسلم امت کے ضمیر کی نمائندگی کرتا ہے،‘‘انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس سنگین عالمی بحران کے دوران تمام مذاہب اور برادریوں کے مذہبی اور روحانی رہنماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کے حق میں ایک آواز بنیں۔ “انہیں طاقت کے سامنے سچ کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہئے، جنگ اور جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے، اور امن، مکالمہ اور انصاف کو ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ قرار دینا چاہیے‘‘۔
میرواعظ نے کہا کہ پوپ لیو کا مؤقف قابلِ تحسین ہے، اور دنیا بھر کے مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ عالمی امن اور انصاف کے لیے ایسی کوششوں کا ساتھ دیں انہوں نے مزید کہا کہ جب تک فلسطینیوں پر طویل قبضے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ناانصافیوں کو قدرتی انصاف اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا جو ان کے بقول موجودہ بحران کی بنیادی وجہ ہے اس وقت تک خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔
سفارتی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے، سعودی عرب، ترکی اور مصر کی حمایت سے، کشیدگی کم کرنے اور امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششیں قابلِ قدر ہیں۔ “ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مخلصانہ کوششیں کامیاب ہوں، کیونکہ پوری دنیا امید کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ امن اور استحکام بحال کریں۔