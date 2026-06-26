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میرواعظ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی وکالت کی، کہا تنازعات کو صرف طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا
انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے مذاکرات کی روح کو دوبارہ جگہ ملے گی۔
Published : June 26, 2026 at 5:47 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 6:40 PM IST
سری نگر: حریت کانفرنس کے چیئرمین میر واعظ عمر فاروق نے جمعہ کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی وکالت کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اور امریکا کے درمیان مفاہمت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پیش رووں کی طرح مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں گے۔
انہوں نے ایران امریکہ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ چار ماہ کے تنازع اور وسائل کے بے تحاشہ ضائع اور مشکلات کے بعد دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر واپس آئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ دونوں طرف سے کمزوری کی علامت نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ تنازعات کو صرف طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مذاکرات کو فروغ دینے پر پاکستان اور قطر جیسے ممالک کی بھی تعریف کی۔
میر واعظ نے کہا یہ سبق جنوبی ایشیا بالخصوص بھارت اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارا خطہ دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی آبادی کا گھر ہے۔ یہ ایک بھرپور تہذیبی ورثہ، غیر معمولی انسانی وسائل اور بے پناہ اقتصادی صلاحیت کا مالک ہے۔ پھر بھی، کئی دہائیوں سے، سیاسی تناؤ، بداعتمادی، اور حل نہ ہونے والے مسائل نے خطے کے لوگوں کو ان امکانات سے پوری طرح فائدہ اٹھانے سے روک رکھا ہے۔
سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں دسویں عاشورہ (شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ) کے موقع پر خطبہ جمعہ کے دوران ایک پالیسی بیان دیتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے مذاکرات کی روح کو دوبارہ جگہ ملے گی۔
یہ پیشرفت اس ہفتے بنکاک اور سری لنکا میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نئی ٹریک 2 میٹنگ کے دوران سامنے آئی ہے۔ مئی 2025 میں آپریشن سندور کے بعد سے اس طرح کی چار ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جہاں دونوں ممالک کے سابق سفارت کاروں، ماہرین تعلیم اور اسٹریٹجک ماہرین نے بات چیت کی ہے۔
لیکن اگست 2019 میں ہندوستانی حکومت کی طرف سے جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے بعد سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان رسمی تعلقات منجمد ہو گئے ہیں۔ پہلگام میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 25 سیاحوں کی ہلاکت کے بعد کشیدگی بڑھ گئی، جس سے مختصر طور پر دو جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔
ٹریک ٹو ایک ایسا عمل ہے جو کشیدہ تعلقات یا تنازعات کو حل کرنے کے لیے دونوں اطراف کے بااثر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور خیالات کو فروغ دے سکیں۔
سابق وزرائے اعظم اٹل بہاری واجپائی اور منموہن سنگھ کے ساتھ اپنی پچھلی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ اختلافات کے باوجود ان ملاقاتوں نے ظاہر کیا کہ بات چیت کی اپنی اہمیت ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس سے بداعتمادی کم ہوتی ہے، مخالف نقطہ نظر کو انسانی شکل ملتی ہے، اور ایسے امکانات کھلتے ہیں جو بصورت دیگر بند رہیں گے۔ کشمیر کے اندر سے سخت مخالفت کے باوجود میرواعظ کی قیادت میں علیحدگی پسند گروپ نے نئی دہلی اور اسلام آباد سے بات چیت کی۔
دیرپا امن جنگ جبر یا تشدد کے ذریعے نہیں آسکتا۔ دیرپا حل کے لیے مکالمے، افہام و تفہیم اور ان لوگوں کو سننے کی ہمت درکار ہوتی ہے جن سے آپ متفق نہیں ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے لیڈروں میں سے ایک بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد، مودی نے علاقائی تعاون کی بات کرکے پورے جنوبی ایشیا میں امیدیں جگائیں اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں دلچسپی ظاہر کی۔
ہم امید کرتے ہیں کہ ماضی میں پی ایم مودی کو متاثر کرنے والی مصروفیت کا جذبہ اور اٹل بہاری واجپائی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے لیڈروں کی کوششیں ایک بار پھر نظر آئیں گی۔
وادی کے سربراہ مذہبی رہنما نے کہا کہ امن کا حصول مشکل ہو سکتا ہے، مذاکرات سست ہو سکتے ہیں اور سفارت کاری میں صبر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے باوجود، یہ مسائل کو حل کرنے اور بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کا سب سے قابل اعتماد ذریعہ ہے۔