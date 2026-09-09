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نوجوانوں میں خودکشی کے رجحان میں اضافہ خطرے کی گھنٹی: میر واعظ کشمیر
میرواعظ کشمیر نے اس بات پر زور دیا کہ ذہنی اور جذباتی پریشانی کو بدنظمی کے بجائے ہمدردی کے ساتھ ملنا چاہیے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 9, 2026 at 6:31 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : انجمن نصرت الاسلام کے زیراہتمام آج اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول راجوری کدل سرینگر کے آڈیٹوریم میں ’’سیرت نبویؐ اور آج کے نوجوانوں کو درپیش چیلنجز‘‘ کے موضوع پر ایک روزہ سیرت سیمینار منعقد ہوا۔ پروگرام میں مختلف نجی تعلیمی اداروں کے طلباء نے شرکت کی اور نوجوان نسل کو درپیش عصری چیلنجز پر اپنے خیالات پیش کئے۔
سیمینار کی صدارت کرتے ہوئے میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے شرکت کرنے والے طلباء، اساتذہ اور منتظمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو سنجیدہ مسائل پر سوچنے، تحقیق کرنے اور بولنے کی ترغیب دینا ایک پراعتماد، ذمہ دار اور سماجی طور پر باشعور نسل کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ میرواعظ نے کہا کہ آج کے نوجوانوں کو سوشل میڈیا، مسلسل ڈیجیٹل خلفشار، مادیت پرستی، فوری تسکین، اخلاقی الجھنوں اور بڑھتے ہوئے ذہنی اور جذباتی دباؤ سے پیدا ہونے والے بے مثال دباؤ کا سامنا ہے۔
انہوں نے متاثر کن افراد، رجحانات اور الگورتھم کو کسی کی شناخت، عزائم اور کامیابی کی تفہیم کا تعین کرنے کی اجازت دینے سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ، مادی کامیابی زندگی کا واحد پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اسکرین پر پیش کیے گئے طرز زندگی کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں اور مقصد کو پہچانیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقیقی کامیابی کو کردار، علم، بامعنی رشتوں، خدمت سے بھی ناپا جانا چاہیے اور اچھی چیز معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔
میرواعظ نے خاص طور پر نوجوانوں میں خودکشیوں میں پریشان کن اضافے پر خصوصی زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ہر نقصان سے معاشرے کو گہری تشویش ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی امتحان، ناکام رشتہ، بے روزگاری، مالی مشکلات یا عارضی جھٹکا کسی نوجوان کو یہ یقین کرنے پر مجبور نہیں کرے گا کہ زندگی اپنی قدر کھو چکی ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ذہنی اور جذباتی پریشانی کو بدنظمی کے بجائے ہمدردی کے ساتھ ملنا چاہیے۔ خاندانوں، اسکولوں، مذہبی اداروں اور معاشرے کو بڑے پیمانے پر ایسی جگہیں پیدا کرنی چاہئیں جہاں نوجوان بے چینی، تنہائی اور مایوسی کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں اور جہاں ضرورت ہو بروقت مشاورت، طبی امداد یا دیگر پیشہ ورانہ مدد حاصل کر سکیں۔
میرواعظ نے مزید کہا کہ متحدہ مجلس علمائے (ایم ایم یو) جموں و کشمیر جس کا اجلاس 15 ستمبر کو ہونے والا ہے اس میں خودکشی، خاص طور پر نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی تشویش پر بھی بات کی جائے گی۔
میرواعظ نے کہا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو صبر، اخلاقی وضاحت، ضبط نفس، مقصد اور امید کے لازوال سبق فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ ٹیکنالوجی کو اس کے کنٹرول میں لائے بغیر استعمال کریں، آزادانہ طور پر سوچیں، اپنی اقدار پر قائم رہیں اور معاشرے میں مثبتیت اور خدمت کا ذریعہ بنیں۔
انہوں نے سیمینار میں مقالے پیش کرنے والے طلباء کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی تحقیق، غور و فکر اور اہم مسائل پر عوامی سطح پر بات کرنے کی خواہش خود مستقبل کے لیے ایک حوصلہ افزا علامت ہے۔ مقابلے میں کریسنٹ پبلک اسکول نسیم باغ کے فرحان خان نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔
دوسری پوزیشن مدر لینڈ اسکول نوہٹہ کی زینب حمید اور گرین ویلی ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹ الٰہی باغ کے محمد کامل نے مشترکہ طور پر حاصل کی۔تیسری پوزیشن آر پی سکول علمدار کالونی کے شیخ محمد عثمان نے مشترکہ طور پر حاصل کی۔
اس موقع پر انجمن نصرت الاسلام میگزین کا خصوصی سیرت ایڈیشن بھی میرواعظ کشمیر نے اساتذہ، طلباء اور دیگر شرکاء کی موجودگی میں جاری کیا۔ پروگرام کا اختتام نوجوان نسل کے تحفظ، رہنمائی اور فلاح و بہبود اور ان کے علم، کردار، اعتماد اور معاشرے کی خدمت کرنے والے افراد میں اضافے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ہوا۔
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