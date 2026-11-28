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نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی بہتر سہولیات وقت کی اہم ضرورت، ششناگ تنازعے پر حکومت کا مؤقف واضح ہو چکا ہے: میر سیف اللہ
وزیر برائے امورِ نوجوانان و کھیل کود میر سیف اللہ نے نوجوان نسل کے لیے کھیلوں کی بہتر سہولیات کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔
Published : November 28, 2026 at 5:38 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): مرکز کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں جموں و کشمیر کے وزیر برائے امورِ نوجوانان و کھیل کود میر سیف اللہ نے نوجوان نسل کے لیے کھیلوں کی بہتر سہولیات کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے جسمانی صحت اور ذہنی تندرستی برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
یہاں بخشی اسٹیڈیم میں محکمہ جاتی پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے میر سیف اللہ نے کہا کہ یہ ایک نہایت حوصلہ افزا بات ہے کہ نوجوان نسل منفی سرگرمیوں سے دور رہ کر کھیلوں کی جانب تیزی سے راغب ہو رہی ہے۔
وزارتِ کھیل کود کے امور کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے: وزیر کھیل
تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کرنے والے وزیر نے کہا کہ وہ محکمہ کھیل کود میں ابھی نئے ہیں اور سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کرنے سے قبل انہیں محکمے کے کام کاج اور ضروریات کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس شعبے کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام، بالخصوص نوجوان نسل کو مزید اور معیاری کھیلوں کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی بہترین کوششیں بروئے کار لا سکیں۔
ششناگ تنازعے پر وزیرِ جنگلات وضاحت کر چکے ہیں؛ اپوزیشن پر تنقید
ششناگ تنازعے اور اپوزیشن کی جانب سے حکمران نیشنل کانفرنس حکومت سے وضاحت طلب کرنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں میر سیف اللہ نے کہا کہ وزیرِ جنگلات اس معاملے پر پہلے ہی تفصیلی وضاحت دے چکے ہیں اور حکومت کا مؤقف واضح کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیرِ جنگلات نے گزشتہ روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس معاملے پر باضابطہ بیان جاری کیا اور تمام ضروری وضاحت پیش کر دی ہے۔
اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے میر سیف اللہ نے کہا کہ حکومت پر سوال اٹھانا اپوزیشن کا کام ہے اور سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاسی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے بقول، "حکومت پر تنقید کرنا اپوزیشن کا کام ہے، ورنہ اپوزیشن اپنا کردار کیسے ادا کرے گی؟ انہیں مسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انہی مسائل پر سیاست کرتی ہے۔"
سینئر رہنما پیرزادہ محمد سعید کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار
اس موقع پر وزیر موصوف نے سینئر کانگریس رہنما اور اننت ناگ کے رکنِ اسمبلی پیرزادہ محمد سعید کے انتقال پر بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ان کی وفات کو جموں و کشمیر کے سیاسی منظر نامے کے لیے ایک ناقابلِ تلافی نقصان قرار دیا۔
میر سیف اللہ نے مرحوم رہنما کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیرزادہ محمد سعید ایک عظیم رہنما اور بہترین انسان تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور ان کا انتقال اس مرکز کے زیرِ انتظام علاقے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔