رام بن میں نابالغہ کی لاش برآمد، لواحقین نے عائد کیا قتل کا الزام

رام بن میں نابالغہ کی لاش برآمد، لواحقین نے عائد کیا قتل کا الزام
رامبن میں گزشتہ شام ایک نابالغہ کی لاش پر اسرار حالت میں برآمد ہونے کے بعد پولیس نے کیس درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 2, 2026 at 4:46 PM IST
رامبن ( نواز رونیال) : صوبہ جموں کے رامبن ضلع میں ایک نابالغ لڑکی کی لاش مشکوک حالت برآمد کیے جانے سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ایک ماہ سے کم عرصہ میں یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔
جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس تھانہ دھرم کنڈ کی حدود میں واقع ہڑوگ نامی گاؤں میں بدھ کی شام ایک نابالغ بچی کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق فوری طور پر پولیس میڈیکل ٹیم بھی حادثہ کے مقام پر پہنچی اور نابالغ بچی کی لاش کو اپنی تحویل میں لے کر ضلع ہسپتال رامبن منتقل کیا، جہاں آج اس کا باضابطہ طور پر پوسٹ مارٹم کیا گیا۔
لواحقین سمیت مقامی باشندوں نے "قتل" کا الزام عائد کرتے ہوئے اس معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا۔ وہیں پولیس نے معاملے کی نسبت کیس درج کرکے تفتیش جاری ہے۔
ایڈیشنل ایس پی رامبن، مجیب الرحمن، نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی جانب سے تفتیش جاری ہے اور اس سلسلے میں ایک کیس بھی درج کر لیا گیا ہے۔ انہوں کہا کہ وہ خود اس کیس کی نگررنی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں تفتیش کے بعد اگر قتل کا معاملہ ثابت ہوا تو "مجرموں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔"
انہوں نے گزشتہ ماہ کے گول علاقے میں ایک لڑکی کے قاتل کو ریات تلنگانہ سے گرفتار کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: "پولیس ہر زاویے سے اس کی باریک بینی سے چھان بین کر رہی ہے۔ اور اس معاملے میں خواہ قتل یا کوئی اور معمہ ثابت ہوا تو قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا۔"
