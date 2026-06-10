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ایل او سی عبور کرنے والا کمسن لڑکا پونچھ میں زیر حراست، سکیورٹی ایجنسیاں تفتیش میں مصروف
لائن آف کنٹرول پار کرنے والے 15 تا 16 سالہ لڑکے کی شناخت جاوید علی ولد محمد شریف کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : June 10, 2026 at 1:35 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے سالوتری علاقے میں پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک کمسن لڑکے کو بھارتی سکیورٹی فورسز نے حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق لڑکا پیر کی شام پونچھ ندی عبور کرکے بھارتی حدود میں داخل ہوا تھا۔
ذرائع کے مطابق 15 تا 16 سالہ لڑکے کی شناخت جاوید علی ولد محمد شریف کے طور پر ہوئی ہے جو پی او کے کے تتری نوٹ محلہ جبری کا رہائشی بتایا جاتا ہے، سکیورٹی فورسز نے اسے ہویلی تحصیل کے سالوتری گاؤں کے نزدیک شام تقریباً 7:45 بجے مشتبہ نقل و حرکت کے دوران روکا اور بعد ازاں اپنی تحویل میں لے لیا ابتدائی پوچھ گچھ میں جاوید علی نے بتایا کہ وہ قریبی دریا میں نہانے گیا تھا اور غلطی سے لائن آف کنٹرول عبور کرکے بھارتی علاقے میں داخل ہوگیا۔ تاہم سکیورٹی ایجنسیاں اس معاملے میں احتیاط برت رہی ہیں اور لڑکے سے تفصیلی پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ اس کی آمد کے اصل محرکات کا تعین کیا جا سکے۔
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ایک سکیورٹی اہلکار کے مطابق اگر تحقیقات سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ لڑکا غیر ارادی طور پر سرحد پار کر آیا ہے تو معمول کے طریقہ کار کے تحت اسے پاکستانی حکام کے حوالے کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے اہل خانہ سے دوبارہ مل سکے۔