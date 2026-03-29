وزیر جاوید احمد ڈار نے کوکرناگ میں ٹیولپ ریسرچ سنٹر کا افتتاح کیا
جاوید احمد ڈار نے کہاکہ ریسرچ سینٹر کا قیام جموں و کشمیر میں فلوری کلچر کے شعبے کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔
Published : March 29, 2026 at 4:05 PM IST
اننت ناگ : کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار نے کوکرناگ میں قائم جدید ٹیولپ ریسرچ سینٹر کا افتتاح کیا۔ وزیر موصوف کے ہمراہ کانفرنس کے سینئر رہنما اور رکن اسمبلی غلام احمد میر بھی موجود تھے، اس موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران، زرعی ماہرین، یونیورسٹی کے سائنسدان، مقامی کسان، نوجوان اور معزز شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس ریسرچ سینٹر کا قیام جموں و کشمیر میں فلوری کلچر کے شعبے کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص ٹیولپ کی کاشت میں تحقیق اور جدید تکنیکوں کے استعمال سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر مقامی کسانوں کو بہتر منافع بھی حاصل ہوگا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ منصوبہ مقامی سطح پر روزگار کے وسیع مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، جس سے متعدد شعبہ جات کو بھی فروغ ملے گا۔ وزیر نے مزید کہا کہ حکومت نوجوانوں کو خود روزگار کی طرف راغب کرنے کے لیے اس طرح کے ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دے رہی ہے تاکہ بے روزگاری کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔
وزیر موصوف نے یونیورسٹی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمیشہ سے زرعی تحقیق اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت ایسے مزید تحقیقی منصوبوں کو فروغ دے گی تاکہ زرعی شعبے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔
اس موقع پر ایس کے یو اے ایس ٹی کے سائنسدانوں اور ماہرین نے بتایا کہ اس سینٹر میں ٹیولپ کی نئی اقسام کی افزائش، بیماریوں کی روک تھام، جدید کاشتکاری کے طریقوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر تحقیق کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو تربیتی پروگراموں کے ذریعے جدید زرعی معلومات فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ اپنی پیداوار کو مزید بہتر بنا سکیں۔
تقریب کے دوران مقامی کسانوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدام کا خیرمقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ اس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور انہیں جدید زرعی تکنیک سیکھنے کا بہترین موقعے فراہم ہوں گے۔
تقریب کے اختتام پر کابینہ وزیر نے ٹیولپ ریسرچ سینٹر کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، جاری تحقیقی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت کسان دوست پالیسیوں کے ذریعے زرعی شعبے کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔