ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بٹوٹ میں سٹی فاریسٹ پارک کا افتتاح
جموں و کشمیرمحکمہ جنگلات کی جانب سے تیار کردہ یہ سٹی فاریسٹ پارک 12 ہیکٹر رقبے پرتقریباً 62 لاکھ روپےکی لاگت سے تیارکیا گیا ہے
Published : April 24, 2026 at 8:04 AM IST
رامبن ( نواز رونیال ) : جموں و کشمیر کے وزیر برائے جل شکتی، جنگلات، ماحولیات و قبائلی امور، جاوید احمد رانا نے آج ضلع رامبن کے بٹوٹ میں سٹی فاریسٹ پارک کا افتتاح کیا، جو علاقے میں سبز انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور ایکو ٹورازم کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اراکین اسمبلی بانہال سجاد شاہین اور ممبر اسمبلی رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو بھی موجود تھے۔
وزیر موصوف خطہ چناب کے تین روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جموں و کشمیر محکمہ جنگلات کی جانب سے تیار کردہ یہ سٹی فاریسٹ پارک 12 ہیکٹر رقبے پر تقریباً 62 لاکھ روپے کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے۔
اس منصوبے کا مقصد مقامی آبادی اور سیاحوں دونوں کے لیے ایک خوبصورت، تفریحی سبز مقام فراہم کرنا ہے، جبکہ ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینا اور ماحولیاتی شعور اجاگر کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ پارک کو ماحول دوست سہولیات کے ساتھ اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ زائرین کے تجربے کو بہتر بنایا جا سکے اور پائیداری کو بھی برقرار رکھا جائے۔اہم خصوصیات میں خوبصورت نظاروں کے لیے ویو پوائنٹس شامل ہیں، جہاں سے اردگرد کے مناظر کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہونے کے لیے 50 میٹر طویل واکنگ ٹریل، ایک لکڑی کا پل جو افادیت اور خوبصورتی دونوں کا امتزاج ہے، اور مٹی و نمی کے تحفظ کے اقدامات جیسے ڈرائی ربّل اسٹون میسنری (DRSM) بھی شامل ہیں۔
صفائی اور ماحولیاتی بہتری کو یقینی بنانے کے لیے مناسب ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف مقامات پر کچرا دان رکھے گئے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے پارٹی کارکنوں اور شہریوں پر جنگلاتی مقامات کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ یہ نہ صرف ماحول کے معیار کو بہتر بناتے ہیں بلکہ عوامی صحت و فلاح کے لیے بھی مفید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات عوام کو ماحولیاتی تحفظ میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں اور فطرت پر مبنی سیاحت کو فروغ دیتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس نوعیت کے منصوبے ماحولیاتی تبدیلیوں کے مقابلے میں مضبوطی فراہم کرتے ہیں اور عوام کے لیے صحت مند تفریحی مواقع مہیا کرتے ہیں۔مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر نے بتایا کہ پارک میں مزید بہتری کے لیے کئی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، جن میں ایک اور لکڑی کے پل کی تعمیر، بچوں کے لیے مخصوص پارک، تھیم پر مبنی نگر ون (Nagar Van) کا قیام، نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے سیلفی پوائنٹ، اور مزید ویو پوائنٹس کی تعمیر شامل ہیں۔
مزید پڑھیں: ایکسپائر ڈی این ایس معاملہ اور مبینہ طبی لاپرواہی سے نوجوان کی موت کے بعد جی ایم سی اننت ناگ میں سنگین بدنظمی کا انکشاف
اس موقع پر محکمہ جنگلات کے سینئر افسران بھی موجود تھے، جن میں ڈاکٹر وی سنتھیل کمار، چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ جموں، اور ڈاکٹر اے ڈی سنگھ، کنزرویٹر آف فاریسٹ چناب سرکل شامل تھے۔ اس کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران اور مقامی نمائندے بھی تقریب میں شریک تھے۔وزیر نے جل شکتی محکمہ میں تقریباً 15 کروڑ روپے کے کاموں کی ادائیگی جلد از جلد مکمل کرنے اور گزشتہ برس سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کا بھی یقین دلایا۔انہون نے اختتام پر ضلع رامبن کے ایک جائزہ میٹنگ بھی لی جسمیں میں تمام ضلعی افسران نے شرکت کی