راجوری: منی بس الٹ گئی، 26طلبہ سمیت 28زخمی، زخمی طلباء میں سے دو کی حالت تشویشناک
منی بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے بس حادثے کا شکار ہوگئی۔
Published : November 4, 2025 at 3:04 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے راجوری ضلع میں منگل کو ایک اوور لوڈ منی بس سڑک پر الٹ گئی۔ سڑک حادثے میں کل 28 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں 26طلبہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ گاڑی منجاکوٹ سے راجوری کی طرف معمول کےمطابق ہرصبع سفر کرتی تھی جس میں بیشتر تعداد طلبہ کی ہوتی تھی۔ تاہم آج کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ گاڑی حادثے کا شکار ہوگئی۔ گاڑی سڑک پر پلٹ گئی۔
حادثے کا شکار ہوئی گاڑی کا نمبر Jko2AM 8074 ہے۔ مقامی لوگوں وانتظامیہ کی طرف سےفوری طور پر کاروائی کرتےہوے تمام زخمیوں کو ضلع اسپتال میں منتعقل کیا گیا۔ میڈیکل سپرنڈینٹ راجوری ڈاکٹر شمیم احمد کےمطابق باقی زخمیوں کی حالت بہتر ہے اور تمام خطرے سے باہر ہیں۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) راجوری کے ڈاکٹروں کے نے دو شدید زخمی طلباء کو خصوصی علاج کے لئے جموں ریفر کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی، اور ایس ایس پی راجوری سمیت سینئر سول اور پولیس حکام نے زخمی مسافروں کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے جی ایم سی راجوری کا دورہ کیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ منی بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی اور اس کی رفتار تیز تھی۔ پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ حال ہی میں، کشمیر کے گاندربل ضلع کے سونمرگ ہل اسٹیشن پر ایک سڑک حادثے میں چھ سیاح زخمی ہوئے تھے۔
#WATCH | Rajouri, J&K: Several students injured in mini bus accident on Rajouri-Poonch highway near Thandi Kassi. Injured children admitted to GMC Hospital Rajouri. pic.twitter.com/0knGjcm6wR— ANI (@ANI) November 4, 2025
یہ سیاح سری نگر لیہہ قومی شاہراہ پر دو گاڑیوں میں ہوئے تصادم میں زخمی ہو گئے۔ پہاڑی اضلاع پونچھ، راجوری، رامبن، ڈوڈا، کشتواڑ اور ریاسی میں اوور لوڈنگ، تیز رفتاری اور سڑکوں کی خراب حالت مہلک حادثات کی اہم وجوہات ہیں۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے ان حادثات کے شکار علاقوں میں ٹیمیں تعینات کی ہیں تاکہ اوور لوڈنگ، تیز رفتاری، روڈ ریج، اور اسی طرح کی خلاف ورزیوں کو چیک کیا جا سکے۔
جموں و کشمیر ڈویژنوں کے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسرز (آر ٹی اوز) نے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرائیونگ لائسنس اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی منسوخی اور قید سمیت سخت جرمانے کی تنبیہ کی ہے۔
#WATCH | Rajouri, J&K: Security Incharge GMC Hospital Rajouri, Faroom Ahmed says, " ... several people have been injured, most of them school students, in a mini-bus accident on the rajouri–poonch highway near thandi kassi, close to rajouri. the injured have been shifted to gmc… pic.twitter.com/GrSDIjprLn— ANI (@ANI) November 4, 2025
نابالغوں کے گاڑیوں چلانے کی صورت میں والدین کو گاڑی کی رجسٹریشن کی منسوخی سمیت قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پٹرول پمپوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جو لوگ لازمی ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں ایسی دو پہیہ گاڑیوں کو ایندھن فراہم نہ کریں۔
تعزیری کارروائی کے علاوہ، محکمہ ٹریفک، ٹریفک کی خلاف ورزیوں کے خلاف ڈرائیوروں کو سمجھا رہا ہے۔ مقامی مذہبی مبلغین اور رائے عامہ کے رہنما بھی لوگوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی خلاف ورزی نہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔
