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جموں میں منی بس الٹ گئی، 27 طالبات زخمی، تمام خطرے سے باہر
جموں میں سپر اسپیشلٹی اسپتال کے قریب فلائی اوور پر ترنگا یاترا کے شرکاء کو لے جانے والی ایک میٹا ڈور الٹ گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 10, 2026 at 7:20 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں شہر میں اتوار کی دیر شام شکنتلا فلائی اوور پر ایک میٹا ڈور کے الٹ جانے سے کم از کم 27 طالبات زخمی ہو گئیں۔ حادثے کے فوراً بعد زخمیوں کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ حادثے کی شکار منی بس میں سوار طالبات باغِ باہو سے مبارک منڈی تک منعقدہ ترنگا ریلی میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہیں تھیں۔ تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے۔
گورمنٹ میڈیکل کالج جموں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ویریندر تریشال نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حادثے میں 27 طالبات زخمی ہوئی ہیں اور یہ طالبات جموں خطے کے مختلف حصوں سے روزانہ کی بنیاد پر جموں میں تربیت حاصل کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم چند طالبات کو ہڈیوں میں فریکچر آیا ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔
یہ طالبات 'ناری ویرانگانہ' پروجیکٹ کا حصہ تھیں، جو کچھ بی جے پی سے منسلک این جی اوز کی ایک پہل تھی جس کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں روایتی اور ثقافتی اقدار کے مطابق معاشرے کے لیے کام کرنے کی ترغیب دینا ہے۔
مبارک منڈی میں فائنل پروگرام میں شرکت سے قبل شرکاء نے تقریباً تین ماہ کی تربیت حاصل کی تھی۔
بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے یودھویر سیٹھی نے اسپتال میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ پروگرام کے بعد، گروپ نے رات کا کھانا کھایا اور اپنی اپنی منزلوں کے لیے روانہ ہو گئے جب منی بس الٹ گئی۔
سیٹھی، دیگر بی جے پی لیڈروں کے ساتھ، حادثے کے بارے میں جاننے کے بعد اسپتال پہنچے اور کہا کہ زیادہ تر زخمیوں کی حالت مستحکم ہے۔
انہوں نے کہا کہ زیادہ تر طالبات کے پیر کی صبح تک ڈسچارج ہونے کا امکان ہے، جب کہ دو کو زخم آئے ہیں جنہیں مزید طبی امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کسی کی تشویشناک حالت کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔
Chief Minister has expressed deep anguish over the road accident involving a matador carrying over 25 girls on the flyover near the Super Speciality Hospital, Jammu.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 9, 2026
The injured were promptly provided medical attention and are reported to be out of danger. The Chief Minister…
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے بھی حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور متعلقہ حکام کو زخمیوں کو تمام ضروری طبی سہولیات اور مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔
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