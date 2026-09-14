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جموں کشمیر: ریاسی میں منی بس الٹنے سے دو افراد ہلاک، پانچ زخمی
ابتدائی معلومات کے مطابق گاڑی کا ایک ٹائر پھٹنے سے گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر الٹ گئی۔
By PTI
Published : September 14, 2026 at 1:43 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ریاسی ضلع میں پیر کو ایک مسافر گاڑی الٹنے سے دو افراد ہلاک جبکہ پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔ حکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حادثہ صبح تقریباً 8 بج کر 40 منٹ پر بکل ٹنل کے قریب بٹال گالا میں اُس وقت پیش آیا، جب سارنگھ ڈار سے ریاسی کی طرف جا رہی ایک مسافر بردار گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر الٹ گئی۔
عینی شاہدین کے مطابق گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا، جس کے باعث ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور مسافر گاڑی الٹ گئی۔ حکام نے بتایا حادثہ میں ایک 48 سالہ شہری کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ حادثہ میں زخمی ہوئے چھ دیگر افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جن میں سے شدید زخمی ہوئے تقریباً 35 سالہ شہری نے نے علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔
حکام نے مزید بتایا کہ دو دیگر شدید زخمیوں کو خصوصی علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اسپتال جموں منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادچہ میں فوت ہوئے دونوں شہریوں کی جسد خاکی کو قانونی و طبی لوازمات کی تکمیل کے بعد آخری رسومات کے لیے قانونی ورثاء کو سونپا جائے گا۔