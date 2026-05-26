میدان عرفات میں عقیدت کا سمندر، لبیک اللہم لبیک کی گونج

حج 2026کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ یا وقوف عرفات آج ادا کیا جا رہا ہے۔

میدان عرفات میں جبل رحمت کا روح پرور منظر (فائل فوٹو: آئی اے این ایس)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 26, 2026 at 4:30 PM IST

مکہ مکرمہ(سعودی عرب) : سعودی عرب کے میدانِ عرفات میں آج حج کا سب سے اہم رکن وقوفِ عرفہ ادا کیا جا رہا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمینِ حج عبادت، دعا اور تلبیہ میں مشغول ہیں۔

میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی گونج (ای ٹی وی بھارت)

میدانِ عرفات میں سفید احراموں میں ملبوس لاکھوں فرزندانِ اسلام بلا لحاظ عمر و نسل ایک ہی مقام پر جمع ہوئے اور ہر سمت "لبیک اللہم لبیک" کی صدائوں نے فضا معطر کر دی۔ تلبیہ کی گونج میں عازمین خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے۔ اور حاجیوں نے اپنے من کی مراد پانے اور بخشش کے لیے گڑگڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کیں۔

شدید گرمی کے باوجود حجاج کرام عبادات، دعاؤں اور استغفار میں مصروف رہے، جبکہ سعودی حکام کی جانب سے سہولیات اور سکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔

وقوفِ عرفہ حج کا سب سے اہم رکن ہے اور دنیا بھر کے مسلمان آج کے دن کو انتہائی فضیلت والا دن مانتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحات ہیں جب میدانِ عرفات میں لبیک کی صداؤں میں عقیدت، عاجزی اور امتِ مسلمہ کے اتحاد کی خوبصورت تصویر دکھائی دیتی ہے۔ جس کی آرزو ہر ایک مسلمان کے دل میں ہوتی ہے کہ کب وہ عرفات پہنچے اور حج کے رکن اعظم کا حصہ بنے۔

