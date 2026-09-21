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ملیٹس صحت مند مستقبل اور موسمیاتی لچکدار زراعت کی بنیاد بن سکتے ہیں، لیفٹیننٹ گورنر
ایل جی نے ملیٹس کے غذائی فوائد کے بارے میں کہا کہ ان میں غذائی فائبر،کم گلیسیمک انڈیکس کےساتھ ساتھ اہم غذائی اجزا پائےجاتے ہیں۔
Published : September 21, 2026 at 8:35 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ملیٹس نہ صرف خطے کے زرعی ورثے کا اہم حصہ ہیں بلکہ صحت مند مستقبل، کسانوں کی خوشحالی اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے پیر کو شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جموں میں ’’ملیٹس فار ہیلتھ: صحت مند ماحولیاتی نظام، موسمیاتی لچکدار زراعت اور پائیدار غذائی نظام کی تعمیر‘‘کے موضوع پر منعقدہ قومی مکالمے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملیٹس صدیوں تک ہندوستان کی زرعی یادداشت اور دیہی زندگی کا حصہ رہے ہیں، تاہم وقت کے ساتھ یہ ہماری غذا اور اجتماعی شعور سے دور ہوتے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملیٹس کو دوبارہ معاشرے کے شعور اور ہماری خوراک کا حصہ بنایا جائے ۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے دوچار ممالک اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل کی غذا صرف ایسی نہیں ہونی چاہیے جو بڑی مقدار میں پیدا کی جا سکے، بلکہ وہ غذائیت سے بھرپور، کسانوں کے لیے منافع بخش اور ماحول کے لیے پائیدار بھی ہونی چاہیے۔انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں 80 فیصد سے زائد کسان چھوٹے اور معمولی درجے کے کاشتکار ہیں، جو غیر یقینی موسمی حالات پر انحصار کرتے ہیں۔ لمیٹس کو کم پانی اور نسبتاً کم زرعی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کی کاشت چھوٹے کسانوں کے لیے آمدنی اور موسمیاتی لچک کے نئے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔
منوج سنہا نے کہا کہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پلان کے تحت تین سے چار سال قبل ایسی حکمت عملی تیار کی گئی تھی جس کا مقصد آنے والی نسلوں کی صحت، کسانوں کی خوشحالی اور زمین کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے انہوں نے کہا، ’’میں سمجھتا ہوں کہ ملیٹس کی کاشت جموں و کشمیر کے معمولی درجے کے کسانوں میں نیا اعتماد پیدا کر سکتی ہے اور زراعت سے وابستہ خطرات کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے ملیٹس کے غذائی فوائد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان میں غذائی فائبر، کم گلیسیمک انڈیکس کے ساتھ ساتھ آئرن، کیلشیم، میگنیشیم اور زنک جیسے اہم غذائی اجزا پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ باجرے کی روٹی، راگی سے تیار پکوان اور دیگر ملیٹس پر مبنی غذاؤں کو دوبارہ اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنائیں تاکہ ذیابیطس، موٹاپے اور ہائی بلڈ پریشر جیسی طرزِ زندگی سے متعلق بیماریوں سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹس قدرت کا ایک سادہ سبق پیش کرتے ہیں کہ جدید طرزِ زندگی سے پیدا ہونے والے صحت کے کئی مسائل کا حل ہماری اپنی روایات میں موجود ہے۔
اقتصادی پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ ملیٹس پر مبنی ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی تیاری جموں و کشمیر میں خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس اور نوجوان کاروباری افراد کے لیے نئے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان سے بازار تک ملیٹس کی مکمل ویلیو چین تیار کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بھارت نے 2024-25 کے دوران تقریباً 18 ملین ٹن ملیٹس پیدا کیے، جو عالمی پیداوار کا تقریباً 38 فیصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیکیجنگ، برانڈنگ اور ویلیو ایڈیشن کے ذریعے ملیٹس کو ایک مضبوط اقتصادی شعبے میں تبدیل کیا جا سکتا ہےلیفٹیننٹ گورنر نے کسانوں، محققین، ڈاکٹروں، کاروباری افراد اور عام شہریوں سمیت تمام متعلقہ فریقوں سے اپیل کی کہ وہ غذائی نظام کو متنوع، غذائیت سے بھرپور، پائیدار اور موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں انہوں نے کہا کہ ہر گھرانے کو اپنی خوراک میں ملیٹس کے لیے جگہ بنانی چاہیے، جس سے کسانوں کو تقویت، خواتین کو بااختیار بنانے اور آنے والی نسلوں کے لیے صحت مند مستقبل کی بنیاد رکھنے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ ملیٹس صرف ماضی کا زرعی ورثہ نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے مستقبل کی حکمت عملی کا حصہ ہیں اس موقع پر پدم شری ڈاکٹر خادر ولی، جنہیں ’’ملیٹس مین آف انڈیا‘‘ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور کھیتی ویراثت مشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اومندر دت کی جانب سے ملیٹس مشن کے ذریعے بیداری پیدا کرنے کی کوششوں کو سراہا گیا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے تقریب کے دوران متعدد اشاعتوں کا بھی اجرا کیا، جن میں ’اے لیبارٹری مینوئل آن سوائل مائیکرو بایولوجی‘ ’فنڈامینٹلز آف جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمز اینڈ ریموٹ سینسنگ‘ اور ’پیکیج آف پریکٹسز فار مائنر ملیٹس‘شامل ہیں۔