ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں محکمہ حیوانات کی پہل، سوئٹزرلینڈ کی اعلیٰ نسل ملک کوئین بکری متعارف
ڈاکٹر پرویز احمد ریشی نے کہا کہ یہ اقدام خطے میں حیوانات کے شعبے کو جدید بنانے کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے۔
Published : May 6, 2026 at 7:46 PM IST
سرینگر: مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں محکمۂ حیوانات نے مویشی پالنے کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے عالمی شہرت یافتہ سانین نسل کی بکری متعارف کرائی ہے، جسے عام طور پر “ملک کوئین” کہا جاتا ہے۔
یہ بکری اصل میں سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا بھر میں اپنی غیر معمولی دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت اور ڈیری فارمنگ کے لیے موزوں ہونے کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس نسل کے تعارف سے مقامی کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور مویشی پالنے کے شعبے کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر سائنسدان اور سوکاسٹ کے موٹن اینڈ ریسرچ سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر پرویز احمد ریشی نے کہا کہ یہ اقدام خطے میں حیوانات کے شعبے کو جدید بنانے کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے تحت زیادہ پیداوار دینے والی نسلیں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ سانین بکری کی نمایاں خصوصیات میں اس کا سفید رنگ، نرم مزاج اور زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت شامل ہیں، جس کی وجہ سے اسے دنیا بھر میں تجارتی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر پالا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ریشی کے مطابق منتخب کسانوں کو اس نسل کی افزائش، خوراک اور دیکھ بھال کے حوالے سے مکمل تربیت اور تکنیکی تعاون فراہم کیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: خاص انٹرویو: سونم وانگچک نے لداخ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، کہا۔۔ "حکومت دل کے درد کے لیے سر درد کی دوا دے رہی ہے"
محکمہ کا ماننا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف ڈیری وسائل میں تنوع آئے گا بلکہ دیہی علاقوں میں سائنسی بنیادوں پر بکری پالنے کو فروغ ملے گا۔ مزید برآں، ان بکروں پر آئندہ تین برس تک تحقیق بھی کی جائے گی تاکہ مقامی موسمی حالات میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔