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وسطی کشمیر میں انکاؤنٹر، ایک ملی ٹنٹ ہلاک
پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک کیے گئے ملی ٹنٹ کی شناخت آپریشن پوری طرح ختم ہونے کے بعد ظاہر کی جائے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 4, 2026 at 5:01 PM IST
سرینگر: وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں سکیورٹی فورسز نے مشترکہ تلاشی آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک نامعلوم ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کی چنار کور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مخصوص اور خفیہ اطلاع کی بنیاد پر بڈگام کے اشدر گلی علاقے میں آپریشن شروع کیا گیا تھا۔
فوج کے مطابق، انڈین آرمی، جموں و کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی مشترکہ ٹیم علاقے میں تلاشی لے رہی تھی کہ انہیں کچھ مشکوک نقل و حرکت نظر آئی۔ سکیورٹی فورسز نے مشتبہ افراد کو للکارا جس پر انہوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کردی اور جواب میں سیکورٹی اہلکار بھی مورچہ زن ہوئے جس کے بعد طرفین میں فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوگیا۔
OP ASHDAR, Budgam— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) September 4, 2026
Based on specific intelligence input, a Joint Search Operation was launched by #IndianArmy, @JmuKmrPolice and @crpf_srinagar in general area Ashdar Gali, Budgam.
Vigilant troops observed suspicious activity and upon being challenged, terrorists opened fire,…
فوج نے بتایا کہ کارروائی کے دوران ایک ملی ٹنٹ مارا گیا، جبکہ موقع سے اے کے سیریز کی رائفل اور دیگر جنگی سازوسامان برآمد کیا گیا ہے۔ تاہم فوج کے مطابق علاقے میں ابھی بھی تلاشی آپریشن جاری ہے۔ ادھر، بڈگام میں تعینات ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ "ہلاک ملی ٹنٹ کی شناخت آپریشن مکمل ہونے کے بعد ظاہر کی جائے گی۔"
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