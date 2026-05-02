عسکریت پسند کا معاون اسلحہ و گولہ بارود سمیت گرفتار
جموں وکشمیرکے ضلع پلوامہ میں آپریشن کے دوران ایک عسکریت پسند معاون کو گرفتار کیا ہے جو کاچھی پورہ کا رہائشی بتایا گیا
Published : May 2, 2026 at 3:27 PM IST
پلوامہ(سیدعادل مشتاق): فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز سی آر پی ایف 183 بٹالین اور پلوامہ پولیس کی مشترکہ ٹیم نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ایک مربوط آپریشن کے دوران ایک عسکریت پسند کے معاون کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شخص کی شناخت محمد عمر ملک ولد عبدالمجید ملک کے طور پر ہوئی ہے، جو کاچھی پورہ قصبہ یار کا رہائشی ہے۔
اطلاعات کے مطابق مشتبہ شخص کو مشترکہ فورسز نے ناکہ چیکنگ کے دوران روکا۔ مکمل تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ برآمد شدہ اشیاء میں ایک اسٹار پستول، ایک پستول میگزین، دو زندہ کارتوس اور دو دستی بم شامل ہیں۔ مزید برآں سیکیورٹی فورسز نے ایک موبائل فون آئی فون 13 پرو میکس بھی ایک ایئرٹیل سم کارڈ کے ساتھ برآمد کیا جس سے تفتیش کے دوران اہم معلومات حاصل ہونے کی توقع ہے۔
حکام کے مطابق برآمد ہونے والے دستی بموں میں سے ایک چینی ساخت کا ہے جبکہ دوسرے کے پاکستانی ساخت کا ہونے کا شبہ ہے، جو ممکنہ طور پر سرحد پار روابط کی نشاندہی کرتا ہے۔
اس برآمدگی کے بعد پولیس اسٹیشن راج پورہ میں ایف آئی آر نمبر 75/2026 درج کی گئی ہے۔ مقدمہ آرمز ایکٹ کی دفعہ 7/25 اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعات 18، 20، 23 اور 39 کے تحت درج کیا گیا ہے۔
سیکیورٹی ایجنسیوں نے اس نیٹ ورک اور اس کے ممکنہ روابط کو بے نقاب کرنے کے لیے تفصیلی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مشترکہ ٹیم کی بروقت کارروائی سے عوام کی حفاظت کو لاحق ممکنہ خطرہ ٹل گیا ہے۔
مزید تحقیقات جاری ہیں، اور مزید گرفتاریوں یا برآمدگیوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ سیکیورٹی فورسز خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔