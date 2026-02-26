ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال کے جنگلات میں عسکریت پسندوں کی کمین گاہ تباہ، مشترکہ تلاشی آپریشن میں اہم کامیابی
جموں و کشمیر پولیس اور 42 راشٹریہ رائفلز کی مشترکہ ٹیم نے کملا جنگلات میں محاصرہ اور تلاشی آپریشن شروع کیا۔
Published : February 26, 2026 at 10:38 PM IST
ترال: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں سیکورٹی فورسز اور جموں و کشمیر پولیس نے مشترکہ کارروائی کے دوران عسکریت پسندوں کی ایک عارضی کمین گاہ کا سراغ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ حکام کے مطابق یہ آپریشن خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دیا گیا۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جموں و کشمیر پولیس اور 42 راشٹریہ رائفلز کی مشترکہ ٹیم نے کملا جنگلات میں محاصرہ اور تلاشی آپریشن شروع کیا۔ یہ علاقہ ہردومیر میں قائم 42 آر آر کیمپ سے تقریباً تین کلومیٹر جنوب مشرق کی جانب واقع ہے اور پولیس اسٹیشن ترال کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔
تلاشی کے دوران فورسز کو ترپال کی چادروں اور لکڑی کی ٹہنیوں سے تیار کی گئی ایک عارضی کمین گاہ ملی۔ موقع سے کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن کے لیے لکڑیاں، باورچی خانے کا سامان، 15 لیٹر پانی کا کین، پانی کی بوتلیں، ادویات، سرنجیں اور ٹارچ کی بیٹریاں برآمد کی گئیں۔ برآمد شدہ سامان کو ضبط کر کے کمین گاہ کو موقع پر ہی تباہ کر دیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: ترال: سحری اور افطاری کے اوقات میں بجلی کی آنکھ مچولی سے صارفین پریشان
حکام نے کہا کہ اس بات کی تحقیقات جاری ہیں کہ یہ سامان کن حالات میں جنگلاتی علاقے میں رکھا گیا تھا اور آیا حالیہ دنوں میں عسکری عناصر نے اس مقام کو استعمال کیا تھا یا نہیں۔ فی الوقت کسی گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے۔ سیکورٹی حلقوں کے مطابق یہ کارروائی ایک اہم پیش رفت تصور کی جا رہی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک کے نائب صدر سی پی رادھا کرشنن وادیٔ کشمیر کے دورے پر ہیں۔