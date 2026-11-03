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جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں 3.1 شدت کا ہلکا زلزلہ
اس زلزلے کے نتیجے میں یو ٹی کے کسی بھی حصے سے کسی جانی نقصان یا املاک کو نقصان اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔
By PTI
Published : November 3, 2026 at 12:20 PM IST
رامبن: مرکز کے زیر انتظام خطے جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت تین اعشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ خوف و دہشت میں گھروں سے باہر نکل آئے۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی یعنی این سی ایس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، زلزلے کے یہ جھٹکے پیر کی رات دیر گئے گیارہ بج کر چھپن منٹ پر محسوس کیے گئے۔
سائنسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس زلزلے کی گہرائی زمین کے اندر صرف پانچ کلومیٹر تھی، جب کہ اس کا مرکز کشتواڑ کا قریبی علاقہ تھا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز ضلع کشتواڑ میں 33.292 ڈگری شمالی عرض بلد اور 75.892 ڈگری مشرقی طول بلد پر واقع تھا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق خوش قسمتی سے اس زلزلے کے نتیجے میں یو ٹی کے کسی بھی حصے سے کسی جانی نقصان یا املاک کو نقصان پہنچنے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ تاہم، مقامی انتظامیہ اور آفات سماوی سے نمٹنے والے ادارے ہائی الرٹ پر ہیں اور صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔