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پلوامہ میں عید میلاد النبی کے سلسلے میں پُرامن ریلیاں، ہزاروں افراد کی شرکت
مقررین نے کہا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سیرتِ طیبہ پوری انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے۔
Published : August 28, 2026 at 8:20 PM IST
پلوامہ:(سید عادل مشتاق) وادی کشمیر کے دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ میں بھی عید میلاد النبی کے سلسلے میں مختلف مقامات پر پُرامن میلاد ریلیوں اور مذہبی اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع پلوامہ کے قصبہ پلوامہ سمیت کئی علاقوں میں عقیدت مندوں نے ریلیوں میں شرکت کرکے حضور پُرنور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ولادتِ باسعادت کی خوشی کا اظہار کیا۔
قصبہ پلوامہ میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک عظیم الشان میلاد ریلی نکالی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی میں نوجوانوں، بزرگوں اور معزز شہریوں سمیت مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے حضور اکرم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں درود و سلام پیش کیا اور آپ کی سیرتِ طیبہ اور تعلیمات کو یاد کیا۔
میلاد ریلی کے دوران شرکاء نے نبی کریم ﷺ سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقررین نے حضور پُرنور ﷺ کی حیاتِ مبارکہ، اخلاقِ حسنہ، انسانیت سے محبت، بھائی چارے، امن، رواداری اور عدل و انصاف پر مبنی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔
مقررین نے کہا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سیرتِ طیبہ پوری انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ آپ ﷺ نے انسانوں کو محبت، اخوت، مساوات، صبر، برداشت اور امن کا درس دیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں اور معاشرے میں امن و بھائی چارے کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔
ریلی کے دوران شرکاء نے درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے حضور اکرم ﷺ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ مختلف مقامات پر لوگوں نے ریلی کا استقبال بھی کیا، جبکہ راستوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔
عید میلاد النبی ﷺ کی مناسبت سے نکالی گئی ان ریلیوں میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ساتھ امن اور بھائی چارے کا پیغام بھی نمایاں رہا۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ حضور اکرم ﷺ کی سیرت اور تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں امن، اتحاد اور باہمی اخوت کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔
میلاد النبی ﷺ کی ریلی کو پُرامن اور منظم طریقے سے منعقد کرنے کے لیے پلوامہ پولیس کی جانب سے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ مختلف مقامات پر پولیس اہلکاروں اور جوانوں کو تعینات کیا گیا تھا تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ریلی میں شامل افراد کی سہولت اور سکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔
پولیس اہلکاروں نے مختلف مقامات پر تعیناتی کے ذریعے ریلی کے راستوں کی نگرانی کی اور نظم و ضبط برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ریلی مجموعی طور پر پُرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔