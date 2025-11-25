ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شالہ بگ ویٹ لینڈ میں مہاجر پرندوں کی آمد، آلودگی سے ویٹ لینڈ کا ماحولیاتی نظام متاثر
ہرسال لاکھوں پرندے جموں و کشمیرکے ویٹ لینڈ کا رخ کرتے ہیں۔ انتظامیہ نے مقامی رہائشیوں سے اسے صاف رکھنے کی اپیل کی ہے۔
گاندربل(فردوس تانترے): مختلف ممالک سے ہجرت کرنے والے پرندے وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں واقع شالہ بگ ویٹ لینڈ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 16.75 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل شالہ بگ ویٹ لینڈ جہاں ہر سال لاکھوں نقل مکانی کرنے والے پرندے یہاں آتے ہیں اور پھر تین ماہ تک قیام کرتے ہیں۔
ہر سال بیرونی ممالک سے چھ لاکھ سے زائد مہاجر پرندے شالہ بگ ویٹ لینڈ کا رخ کرتے ہیں، جس سے شالہ بگ ویٹ لینڈ کی قدرتی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور یہ کشش سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ان مقامات پر شکار پر مکمل پابندی ہے۔
انتظامیہ نے کہا کہ ہم ہر سال شالہ بگ ویٹ لینڈ پر آنے والے مہاجر پرندوں کو محفوظ اور بے خوف ماحول فراہم کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے سرگرم رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شالہ بگ ویٹ لینڈ سے متصل علاقوں کے رہائشیوں کی جانب سے اس میں پھینکے جانے والے کچرے سے متاثر ہو رہا ہے۔
بی ایف او نے کہا کہ اگرچہ محکمہ وائلڈ لائف نے صفائی مہم شروع کی ہے لیکن مقامی لوگ اپنے گھروں کا کچرا اور سیوریج باقاعدگی سے آنچر جھیل اور دیگر پانی کی نہروں میں ڈالتے ہیں جو براہ راست ویٹ لینڈ کو متاثر کرتے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ شکار پر مکمل پابندی ہے اور کسی کو بھی شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شکار کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آلودگی اور تجاوزات سے پرہیز کریں۔