سرینگر نوہٹہ کے چندپورہ میں آدھی رات کی آگ، سے سات رہائشی مکانات خاکستر
فائر ٹینڈرز، پولیس اور مقامی لوگوں کی تقریباً ایک گھنٹے تک چلی سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔
Published : April 15, 2026 at 7:07 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج منگل کی رات دیر گئے سرینگر کے شہری خاص علاقے نوہٹہ کے چندپورہ میں آتشزدگی کے ایک واقعے میں متعدد رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا۔ تفصیلات کے مطابق آگ اتنے اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس نے آناً فاناً سات رہاشی مکانوں کو اپنی زد میں لے لیا۔
جب کہ عین شاہدین نے بتایا کہ آگ رات تقریباً ایک بجے نمودار ہوئی، جس کے بعد اطلاع ملنے پر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں۔ انہوں نے بتایا کہ آگ ابتدا میں ایک رہائشی مکان سے لگی اور تیزی سے متصل گھروں تک پھیل گئی، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔
حکام کے مطابق "فائر ٹینڈرز، پولیس اور مقامی لوگوں نے تقریباً ایک گھنٹے تک آگ پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کی اور سخت کوششوں کے بعد آگ بجھا دی گئی۔" انہوں نے مزید بتایا کہ اس واقعے میں سات مکانات کو نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا۔
یہ بھی پڑھیں: سرینگر: حیدرپورہ کے دارالعلوم میں خوفناک آتشزدگی، ایک فائر مین زخمی
اس دوران ظہور احمد نام کے ایک شخص نے بتایا کہ آگ صبح کے دس بجے لگی تھی اور ہمیں پتا نہیں تھا کہ آگ اس قدر پھیل جائے گی جو تقریباً سات رہائشی مکانوں کو اپنی زد میں لے لے گی۔
ایک اور مقامی شخص نے بتایا کہ شہری خاص ایک گن جان علاقہ ہے اور یہاں آگ پر قابوں پانا کافی مشکل ہے۔ جب کہ ہم نے کہی بار حکومت سے اپیل کی کہ اس گن جان علاقے کا کچھ حل نکالا جائے مگر ابھی تک کسی بھی حکومت نے ہماری ایک نہ سنی۔
مزید پڑھیں:
میر بازار ایف سی آئی گودام میں آتشزدگی، بروقت کارروائی سے کروڑوں روپے کے نقصان سے بچاؤ
پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت