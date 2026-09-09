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خانصاحب میں آتشزدگی، تین مکانات خاکستر، مکین بے گھر
خانصاحب کے گرویٹھ علاقے کے خان محلہ میں رات اچانک آگ نمودار ہوئی اور تین رہائشی مکانات کو اپنی زد میں لے لیا۔
Published : September 9, 2026 at 1:23 PM IST
بڈگام : وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے خانصاحب علاقے میں آدھی رات کو بھڑک اٹھنے والی ہولناک آگ نے تین رہائشی مکانات کو مکمل طور پر خاکستر کر دیا، جس کے نتیجے میں چھ کنبے بے گھر ہوگئے۔
ذرائع کے مطابق خانصاحب کے گرویٹھ علاقے کے خان محلہ میں رات کے دوران اچانک آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تین رہائشی مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتشزدگی کے نتیجے میں مکانات کے اندر موجود گھریلو سامان، فرنیچر اور دیگر قیمتی املاک بھی جل کر تباہ ہوگئیں۔
آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر مقامی لوگ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کی، آتشزدگی کے نتیجے میں تین مکانات مکمل طور پر تباہ ہونے سے ان میں رہائش پذیر چھ کنبے بے گھر ہوگئے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کا گھریلو سامان بھی آگ کی نذر ہوگیا، جس سے انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
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واقعے کے بعد متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے یا عارضی پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ واقعے سے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کرلیا ہے اور آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔