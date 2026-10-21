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پلوامہ کے لاجورہ میں نصف شب آتشزدگی، لاکھوں روپے مالیت کا سامان خاکستر
گناٸی محلہ میں مشتاق احمد گنی کے مکان میں رات ڈھائی بجے آگ نمودار ہوئی۔
Published : October 21, 2026 at 11:36 AM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے لاجورہ علاقے میں نصف شب کو پیش آئے آتشزدگی کے ایک واقعے میں مشتاق احمد گناٸی کے مکان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کی جائیداد اور گھریلو سامان جل کر خاکستر ہوگیا۔ واقعے کے بعد متاثرہ خاندان شدید صدمے سے دوچار ہے۔
عینی شاہدین کے مطابق آتشزدگی کا واقعہ رات تقریباً ڈھائی بجے گناٸی محلہ، لاجورہ میں پیش آیا۔ آگ اچانک نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان میں پھیل گئی، جس کے نتیجے میں گھر میں موجود قیمتی سامان اور دیگر املاک کو بھاری نقصان پہنچا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، 55 راشٹریہ رائفلز (آر آر) کے اہلکاروں اور مقامی لوگوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے آگ بجھانے کی کوششیں شروع کیں۔ ان کی بروقت کوششوں سے آگ پر قابو پانے اور اسے مزید پھیلنے سے روکنے میں مدد ملی۔
متاثرہ خاندان کے سربراہ مشتاق احمد گناٸی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آگ نے انتہائی کم وقت میں پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں خاندان کی زندگی بھر کی جمع پونجی، نقدی اور دیگر قیمتی سامان جل کر تباہ ہوگیا۔مشتاق احمد گناٸی نے کہا کہ اس واقعے نے ان کے خاندان کو شدید صدمے سے دوچار کردیا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ پلوامہ سے اپیل کی کہ متاثرہ خاندان کو فوری امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اس نقصان سے باہر نکل کر دوبارہ معمول کی زندگی گزار سکے۔
اس موقع پر خاندان کے ایک اور فرد ثقلین مشتاق نے بتایا کہ آتشزدگی کا واقعہ نصف شب کو پیش آیا، جس میں گھر کا سامان جل کر راکھ ہوگیا۔ انہوں نے بھی آگ لگنے کی وجہ نامعلوم قرار دیتے ہوئے کہا کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، 55 راشٹریہ رائفلز اور مقامی لوگوں کی بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پانے میں مدد ملی۔ثقلین مشتاق نے ضلع انتظامیہ پلوامہ سے اپیل کی کہ جائے۔
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وقوعہ پر ایک ٹیم روانہ کرکے نقصان کا جائزہ لیا جائے اور متاثرہ خاندان کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ وہ اس مشکل وقت میں اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہوسکے۔واضح رہے کہ آتشزدگی کی وجوہات کا تاحال پتہ نہیں چل سکا ہے، جبکہ متاثرہ خاندان نے ضلع انتظامیہ سے فوری امداد اور بازآبادکاری میں تعاون کی اپیل کی ہے۔