مڈڈے میل تیار کرنے والی خواتین انصاف کا احتجاج، تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ
کشمیر کے ترال میں اسکولوں میں مڈ ڈے میل تیار کرنے والی خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے اجرت کو بڑھانے کا مطالبہ کیا۔
Published : April 7, 2026 at 10:19 AM IST
ترال (شبیر بٹ): محکمہ تعلیم میں کام کرنے والے باورچیوں نے آج ترال اے ڈی سی آفس کے نزدیک احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق تعلیمی زون ترال اور لرگام کے ساتھ وابسطہ باورچیوں نے آج دوپہر اے ڈی سی آفس ترال کے باہر احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ مظاہرین ہم کیا چاہتے، انصاف' اور 'نا انصافی نہیں چلے گی' جیسے نعرے بلند کر رہی تھیں۔
احتجاجی خواتین نے بتایا کہ وہ قلیل اجرتوں پر محکمہ تعلیم میں کام کر رہے ہیں اور انھیں یومیہ محض تیس روپے دیے جاتے ہیں جو کہ آجکل کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کا بچہ بیمار پڑتا ہے تو دن بھر کی دوائی کا خرچہ ہزار روپے آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے انہیں اس مہنگائی کے دور میں ماہانہ صرف ہزار روپے تنخواہ فراہم کی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اہل خانہ کے خرچہ جات برداشت نہیں کر پاتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب رسوئی گیس کی قلت کے بعد ان پر دباو ڈالا جا رہا ہے کہ وہ لکڑی کے چولہے پر مڈ ڈے میل تیار کریں۔
تاہم کیا یہ انصاف ہے کہ تیس روپے پر وہ کھانا پکا سکتے ہیں۔ انہوں نے وزیر تعلیم سکینہ ایتو اور دیگر حکام سے اپیل کی کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان کی مالی مشکلات حل ہو سکیں۔