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لداخ میں نئے اضلاع کو منظوری کے بیچ مرکز نے 9ستمبر کو بات چیت کیلیے طلب کیا اجلاس
مرکزی سرکار اور لداخی قیادت کے درمیان آئینی تحفظات، سیاسی اختیارات اور سات نئے اضلاع میں خودمختار کونسلوں کے قیام پر مذاکرات جاری ہیں۔
Published : September 3, 2026 at 4:30 PM IST
سرینگر: مرکزی وزارت داخلہ نے یونین ٹیریٹری لداخ کے مستقبل کے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے پر جاری مذاکرات کے سلسلے میں ذیلی کمیٹی کا اگلا اجلاس 9 ستمبر کو نئی دہلی میں طلب کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب مرکز کے زیر انتظام خطہ لداخ، خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسل (LAHDC) کے نظام کو اپنے تمام سات اضلاع تک توسیع دینے کی جانب بڑھ رہا ہے۔
لداخ کے چیف سیکریٹری آشیش کندرا نے کہا کہ یہ اجلاس مرکز اور لداخ کے درمیان جاری بات چیت کا حصہ ہے، جس کا مقصد مرکز کے زیر انتظام خطے میں ’’جمہوری عمل کو مزید مضبوط بنانا‘‘ ہے۔
Ministry of Home Affairs has fixed an official meeting of the sub committee on 9th September in Delhi. This is part of the ongoing dialogue for deepening democratic processes in Ladakh.— Ashish Kundra (@ashishkundra) September 3, 2026
وزارت داخلہ نے جمعرات کو لداخ کے چیف سیکریٹری کے نام خط میں بتایا کہ لداخ کے لیے قائم ذیلی کمیٹی کا اگلا اجلاس 9 ستمبر کو نئی دہلی میں ہوگا۔ انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ متعلقہ ارکان کو اجلاس کے بارے میں آگاہ کرے اور ان کی شرکت کی تصدیق وزارت کو بھیجے۔ یہ اجلاس مرکز اور لداخ کے سیاسی و سول سوسائٹی گروپس کے درمیان آئینی تحفظات، جمہوری نمائندگی اور مقامی سطح پر فیصلہ سازی کے زیادہ اختیارات سے متعلق مذاکرات کے ایک اہم مرحلے میں ہو رہا ہے۔
ان مذاکرات میں لیہہ ایپکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) شامل ہیں۔ دونوں گروپ زیادہ سیاسی اختیارات، آئینی تحفظات اور لداخ کی زمین، ثقافت اور روزگار کے مفادات کے مضبوط تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطالبات میں لداخ کے لیے ریاست کا درجہ، آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت تحفظات، ملازمتوں میں ریزرویشن اور لیہہ و کرگل کے لیے الگ پارلیمانی نمائندگی شامل رہی ہے۔
حالیہ مہینوں میں مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مئی میں مرکز اور لداخ کے نمائندوں نے اصولی طور پر اتفاق کیا تھا کہ آئینی تحفظات آئین کے آرٹیکل 371A، 371F اور 371G کی طرز پر فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک ایسے انتظامی ڈھانچے پر بھی اتفاق ہوا تھا جس میں قانون سازی، انتظامی، سرکاری اور مالی اختیارات شامل ہوں۔
22 مئی کے اجلاس کی کارروائی بعد میں مجوزہ منتخب ادارے کے اختیارات اور سرکاری افسران پر اس کے کنٹرول سے متعلق بات چیت کے بعد نظرثانی کی گئی۔ نظرثانی شدہ مفاہمت میں ان سرکاری افسران کی نگرانی بھی شامل کی گئی جو ان معاملات سے متعلق ہوں گے جو مجوزہ منتخب ادارے کے دائرۂ اختیار میں آئیں گے۔
جولائی میں ہوئے مذاکرات میں بھی مرکز اور لداخ کے نمائندوں نے مجوزہ حکمرانی کے ڈھانچے اور آئینی تحفظات پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ مئی کے مذاکرات کی کارروائی کے ریکارڈ پر اختلافات کے بعد کندرا کی صدارت میں لیہہ میں ایک اجلاس بھی ہوا۔
9 ستمبر کا اجلاس لداخ میں ایک اور اہم انتظامی پیش رفت کے پس منظر میں ہوگا۔
لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ انہوں نے مرکز کے زیر انتظام لداخ کے تمام سات اضلاع میں لداخ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسلوں (LAHDCs) کے قیام سے متعلق نوٹیفکیشن کو منظوری دے دی ہے۔
سکسینہ نے اسے ایک تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے حکمرانی کو زمینی سطح تک منتقل کرنے اور مقامی اداروں کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
یہ فیصلہ لداخ میں پانچ نئے اضلاع—شم، نوبرا، زنسکار، دراس اور چانگ تھانگ کے قیام کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل لداخ میں لیہہ اور کرگل دو ہی اضلاع تھے۔ لداخ انتظامیہ نے 27 اپریل کو ان پانچ نئے اضلاع کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا، جس کے بعد مرکز کے زیر انتظام خطے میں اضلاع کی تعداد بڑھ کر سات ہوگئی۔
مرکز نے ابتدائی طور پر اگست 2024 میں ان پانچ نئے اضلاع کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ اس کا مقصد دور دراز اور دشوار گزار علاقوں کے لوگوں تک انتظامیہ اور سرکاری خدمات کو زیادہ قریب پہنچانا ہے۔ LAHDC نظام کو ساتوں اضلاع تک پھیلانے سے توقع ہے کہ نئے اضلاع کو اپنے مقامی ترقیاتی ادارے مل جائیں گے۔ کندرا نے جولائی میں کہا تھا کہ انتظامیہ وسیع تر نچلی سطح کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے LAHDC ایکٹ کے فوائد کو تمام سات اضلاع تک پہنچانے پر کام کر رہی ہے۔
A historic day for the Union Territory of Ladakh!— LG Ladakh (@lg_ladakh) September 3, 2026
Today, I have approved the notification for the creation of Ladakh Autonomous Hill Development Councils (LAHDCs) in all 7 districts in the Union Territory. This landmark move follows the historic creation of five new districts –…
سکسینہ نے کہا کہ نوٹیفکیشن کے بعد مناسب وقت پر ان کونسلوں کے انتخابات کرانے کا عمل شروع کیا جاسکے گا۔ یہ پیش رفت اس لیے بھی اہم ہے کہ لداخ کا موجودہ منتخب کونسل نظام کچھ عرصے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ لیہہ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کی پانچ سالہ مدت نومبر 2025 میں ختم ہوگئی تھی، تاہم کونسل کے نئے انتخابات کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔
پانچ نئے اضلاع کے باضابطہ قیام کے بعد انتظامیہ کو اب پورے لداخ میں کونسلوں کے کام کرنے کے لیے ضروری ادارہ جاتی اور انتخابی ڈھانچہ بھی تیار کرنا ہوگا۔ لداخ میں 2021 سے وزارت داخلہ کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی اور اس کی ذیلی کمیٹی کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں۔ مرکز کا کہنا ہے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں پہلے ہی کئی اقدامات کیے جاچکے ہیں، جن میں درج فہرست قبائل (STs) کے لیے ریزرویشن میں اضافہ، کونسلوں میں خواتین کے لیے ایک تہائی ریزرویشن اور بھوٹی و پرگی کو سرکاری زبانوں کا درجہ دینا شامل ہے۔
مجوزہ حکمرانی کے ڈھانچے پر اس موجودہ انتظام کے متبادل کے طور پر بات ہورہی ہے جس کے تحت لداخ میں کوئی منتخب قانون ساز اسمبلی نہیں ہے اور انتظامی اختیارات لیفٹیننٹ گورنر اور انتظامیہ کے پاس ہیں۔
لداخ کے سیاسی گروپوں کے لیے بنیادی مسئلہ اب بھی مرکز کے زیر انتظام خطے میں ایک مضبوط جمہوری نظام کی بحالی اور بامعنی اختیارات کا حصول ہے۔ دوسری جانب مرکز ایسے ماڈل کا جائزہ لے رہا ہے جس میں مکمل ریاست کا درجہ دیے بغیر لداخ کو آئینی اور سیاسی تحفظات فراہم کیے جاسکیں۔
سرحدی علاقوں کی ترقی پر بھی توجہ
LAHDC کے اعلان کے ساتھ ہی لداخ انتظامیہ نے دور دراز سرحدی علاقوں میں ترقیاتی سرگرمیوں پر بھی توجہ بڑھا دی ہے۔ سکسینہ نے کرگل کے ہندرمن گاؤں کا بھی دورہ کیا، جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقع ایک تاریخی بستی ہے۔ انہوں نے وہاں ’’Exploring LOC & Hunderman Village Experience‘‘ منصوبے کے تحت جاری کام کا جائزہ لیا۔
انتظامیہ اس متروک پہاڑی بستی کو ورثے اور سیاحت کے مرکز کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ مجوزہ سہولیات میں ایک ویو پوائنٹ، پیدل چلنے کے راستے، الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن، کیفے، اسمارٹ ٹوائلٹس، پارکنگ اور بہتر حفاظتی انتظامات شامل ہیں۔
Visited the historic and heritage village of Hunderman in Kargil, located on the Indo-Pak border, and took stock of the ongoing initiatives under the “Exploring LOC & Hunderman Village Experience” project, to develop this abandoned hill settlement into a thriving heritage and… pic.twitter.com/nljC9H9HOU— LG Ladakh (@lg_ladakh) September 3, 2026
انتظامیہ کے مطابق اس منصوبے کا مقصد مقامی لوگوں کے لیے روزگار اور آمدنی کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بارڈر ٹورزم کو پائیدار انداز میں فروغ دینا ہے۔
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