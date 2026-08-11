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ایم ایچ اے کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا جموں میں آبادیاتی تبدیلیوں پر مشاورتی اجلاس، اراضی تجاوزات، ملکیتی حقوق کے معاملات اٹھائے گئے
نمائندوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے اصل باشندوں کی قانونی آبادکاری اور غیر قانونی بیرونی ہجرت میں واضح فرق کیا جانا چاہیے۔
Published : August 11, 2026 at 7:47 PM IST
جموں:(محمد اشرف گنائی) مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے ملک بالخصوص جموں و کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے اپنے دورے کے دوسرے روز جموں میں مختلف سماجی، سیاسی اور برادری وفود کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی کمیٹی کی سربراہی رجسٹرار جنرل و مردم شماری کمشنر آف انڈیا مرتونجے کمار نارائن کر رہے ہیں۔ کمیٹی کو غیر قانونی ہجرت اور دیگر عوامل کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کا اختیار دیا گیا ہے دورے کے پہلے روز کمیٹی نے پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران سے ملاقاتیں کی تھیں، جبکہ دوسرے روز ایک نجی ہوٹل میں مختلف وفود اور سول سوسائٹی نمائندوں سے ملاقاتیں کی گئیں۔ کمیٹی نے جگتی مائیگرنٹ کیمپ کا دورہ کر کے بے گھر کشمیری پنڈتوں سے بھی بات چیت کی جبکہ جموں کے نروال علاقے میں روہنگیا بستیوں کا بھی معائنہ کیا۔
سول سوسائٹی نے تجاوزات اور غیر قانونی آبادکاری کا معاملہ اٹھایا مقامی سول سوسائٹی اور راجپوت سبھا کے نمائندوں نے کمیٹی کے سامنے 1947 کے بعد سے جموں خطے میں ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں، شہری دباؤ اور اراضی سے متعلق مسائل پر اپنی تجاویز پیش کیں وفد کے ارکان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہوں نے سرکاری اور جنگلاتی اراضی پر تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا، خاص طور پر دریائے توی کے کناروں پر موجود تجاوزات کا حوالہ دیتے ہوئے طویل عرصے سے زیر التوا عدالتی احکامات پر عملدرآمد کی اپیل کی۔
نمائندوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے اصل باشندوں کی قانونی آبادکاری اور غیر قانونی بیرونی ہجرت میں واضح فرق کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سرحدی اور مضافاتی علاقوں میں غیر دستاویزی روہنگیا اور بنگلہ دیشی باشندوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا آل جموں و کشمیر گورکھا سبھا کے وفد نے صدر کرنہ چھیتری اور نمائندہ منیش ادھیکاری کی قیادت میں کمیٹی سے ملاقات کی گورکھا سبھا کے نمائندوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہوں نے گورکھا برادری کے تاریخی مسائل کمیٹی کے سامنے رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گورکھا خاندان کئی دہائیوں سے جموں و کشمیر میں آباد ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ 1947 کے بعد سری نگر کے مگھرمل باغ سمیت مختلف علاقوں سے منتقل ہونے والے گورکھا خاندان 1962 کے بعد دریائے توی کے اطراف آباد ہوئے، تاہم تاریخی دستاویزات رکھنے کے باوجود انہیں ماضی میں اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا رہا۔
گورکھا سبھا کی صدر کرنہ چھیتری نے کہا کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد انہیں شہریت، ووٹنگ کے حقوق اور سرکاری ملازمتوں تک رسائی ملی، تاہم اب ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں ان زمینوں کے مکمل ملکیتی (ملکیتی حقوق) دیے جائیں جہاں وہ گزشتہ چھ دہائیوں سے آباد ہیں، جیسا کہ ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز کو سہولیات دی گئی ہیں۔
پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر سے متاثرہ افراد کی نمائندہ تنظیم ایس او ایس انٹرنیشنل کے صدر راجیو چونی کی قیادت میں وفد نے بھی کمیٹی سے ملاقات کی راجیو چونی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ 1947 کی تقسیم کے دوران پی او جے کے سے آنے والے مہاجرین خطے میں آبادیاتی بحران کے ابتدائی متاثرین تھے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے آبادیاتی منظرنامے کا جائزہ لیتے وقت ان بے گھر خاندانوں کی واپسی اور بازآبادکاری کے لیے واضح روڈ میپ تیار کرنا ضروری ہے، جو تقسیم کے بعد مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ یونین ٹیریٹری کے اندر مقامی شہریوں کی نقل و حرکت کو آبادیاتی تبدیلی قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اصل توجہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی پر ہونی چاہیے۔
دریں اثنا معروف سیاسی تجزیہ کار اور سماجی کارکن سہیل کاظمی نے آبادیاتی معاملات کو سیاسی پولرائزیشن کے لیے استعمال کرنے سے خبردار کیا ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے سہیل کاظمی نے کہا کہ کمیٹی کی حتمی رپورٹ آنے کے بعد اس کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر تاریخی طور پر ایک اکائی رہا ہے اور اب ایک ہی یونین ٹیریٹری ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت، روزگار اور انتظامی امور کے لیے لوگوں کی اندرونی نقل و حرکت ہمیشہ سے ایک فطری عمل رہا ہے، جس میں دربار موو جیسی روایات بھی شامل ہیں۔ کسی بھی شہری کی اپنے ہی خطے میں نقل و حرکت کو آبادیاتی سازش قرار دینا درست نہیں زمینوں کے مسئلے پر سہیل کاظمی نے کہا کہ منظم لینڈ مافیا اور عام محنت کش خاندانوں میں فرق کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ "وہ عام لوگ جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے دو یا تین مرلے زمین خرید کر اپنا گھر بنایا، انہیں غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کے برابر نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کی نانک نگر، پریت نگر اور تریکوٹہ نگر جیسی کالونیاں بھی کبھی سرکاری زمینوں پر قائم ہوئیں جنہیں بعد میں 1990 کی دہائی میں حکومتوں نے باقاعدہ کیا سہیل کاظمی نے کہا کہ 1950 کی دہائی سے آباد برادریاں، جنہیں ووٹنگ حقوق، ڈومیسائل اور تسلیم شدہ آبادیاں حاصل ہیں، انہیں بے دخلی کا کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے پالیسی سازوں پر زور دیا کہ وہ فرقہ وارانہ بیانیوں کے بجائے اقتصادی ترقی، انتظامی اصلاحات، آبادیاتی پالیسی اور سماجی ہم آہنگی جیسے اہم معاملات پر توجہ مرکوز کریں۔